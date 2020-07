トランプ米大統領のめいの暴露本、5つの注目点　大学受験は「替え玉」

Image copyright Getty Images Image caption ホワイトハウスの大統領執務室にはトランプ氏の両親の写真が飾られている

ドナルド・トランプ米大統領のめいが著した暴露本で、トランプ氏はすべての米国民の生活を脅かす「ナルシシスト(自己陶酔者)」と描かれていることがわかった。

トランプ大統領のめいのメアリ・トランプ氏(55)は著書「Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man」(多すぎる、いつも足りない:いかに私の家族が世界で最も危険な男を作り出したか)で、大統領をいかさま師で弱い者いじめをする人物だと表現している。

米政府は同書の内容を否定している。内容の一部は米メディアに流出している。

同書は今月14日に出版の予定だが、大統領の家族が差し止めを裁判所に求めている。

「ナルシシズムを超越」

臨床心理学の博士号をもつメアリ氏は、叔父であるトランプ大統領について、「何事にも満足しない」と著書で記述。ナルシシストのすべての特徴をうかがわせるとしている。

そして、「よくあるナルシシズムをはるかに超えている」と説明。「ドナルドは単に弱いだけでなく、自尊心がもろく、常に支えを必要としている。心の底では、自らが主張しているような人物と全然違うことをわかっているからだ」と書いている。

メアリ氏の著書によると、トランプ大統領は父フレッド・トランプ・シニア氏(故人)が、メアリ氏の父フレッド・トランプ・ジュニア氏(故人)をどう喝するのを見て、影響を受けて育った。フレッド・ジュニア氏はメアリ氏が16歳のとき、アルコール関連の病気で死去した。

Image copyright Trump Campaign Image caption 撮影時期不詳のトランプ大統領のきょうだいの写真。左から弟ロバート、姉エリザベス、兄フレッド、ドナルド(現大統領)、姉マリアンの各氏

フレッド・シニア氏は、家業の不動産業を継がせるつもりだった長男のフレッド・ジュニア氏に、とても厳しく接した。しかしフレッド・ジュニア氏は、不動産業を徐々に敬遠。そのためフレッド・シニア氏は、次男のドナルド氏(現大統領)を頼りにするしかなかった。

この選択は幸せを呼ばなかった。「1980年代に物事がうまくいかなくなると、フレッド(シニア)は息子の紛れもない無能さを放っておけなくなった。自ら事業を継続するしかなかったのだ」。

「モンスターは解き放たれた」とメアリ氏は書いている。

一方、米政府は、トランプ大統領の父親が厳しかったとの記述を否定。大統領が「父親との関係は温かかったと述べ、父親は彼にとても親切だったと話した」と説明した。

「ドナルドを下ろすしかなかった」

メアリ氏は著書で、米紙ニューヨーク・タイムズ(NYT)に納税申告書を提供した経緯を紹介している。NYTはそれをもとに1万4000語の調査報道記事を掲載。トランプ大統領の「あからさまな詐欺事例を含む1990年代の怪しい税金対策が、彼が両親から受け取った財産を大きく増やした」とした。

著書によると、メアリ氏の自宅に2017年に記者たちが訪ねてきた。しかし、最初は協力をためらった。

1カ月間、「ドナルドが規範を破壊し、同盟を危険にさらし、弱者を踏みにじった」のを見て、NYT記者に連絡を取る決心をした。

Image copyright Getty Images Image caption トランプ大統領(左)と父フレッド氏(1988年撮影)

法律事務所から19箱の法的書類をひそかに持ち出し、記者に渡した。記者たちを抱きしめた時のことを、メアリ氏は「過去何カ月間で最も幸せだった」と記している。

「私にとって、シリア難民支援の団体でボランティア活動するだけでは不十分だった」とメアリ氏は書いている。「ドナルドを引きずり下ろさなくてはならなかった」。

大学入学で「不正をした」

メアリ氏は著書で、トランプ大統領が友人に金銭を渡し、大学進学共通試験SATを代わりに受けてもらったと主張している。「彼の成績評価点の平均は学年のトップからは程遠く、合格に向けた努力が無駄になると心配した」からだったという。

著書によると、トランプ大統領は「SATを代理受験してもらうため、試験に強いと評判の頭のいい子」を雇った。そして、「資金に困ることがなかったドナルドは、相棒にたんまり支払った」。

トランプ大統領はニューヨーク市のフォーダム大学に入学したが、のちにペンシルヴェニア大学のウォートン校(ビジネススクール)に編入した。

米政府は、大統領が大学入学試験で不正をしたことはないとしている。

兄のようになるのは間違い

メアリ氏は著書で、トランプ一家が機能不全にあるとし、原因の大半は家長であるフレッド・トランプ・シニア氏だとしている。ニューヨーク市の不動産業界の大物だったフレッド・シニア氏は、ドナルド・トランプ氏の「人間感情のすべての領域を養い経験する能力」を損ない、彼を「破壊した」というのだ。

「ドナルドが自らの感情に近寄るのを制限し、彼の感情の多くを容認しないことで、フレッドは息子の世界観を異常なものにし、この世界で生きて行く力を損ねた」とメアリ氏は記している。

彼女の著書によると、フレッド・シニア氏にとって「やさしさはあり得ないことだった」。フレディと呼ばれたメアリ氏の父親が何らかのミスで謝るたび、フレッド・シニア氏は猛烈に怒った。

フレッド・シニア氏は「彼(フレッド・ジュニア氏)をあざ笑った。フレッドは長男を『殺し屋』にしたかった」。

兄より7歳年下のドナルド・トランプ氏は、「フレッド(シニア)が(長男に)屈辱を与えるのを見て、学ぶ時間がたっぷりあった」。

「彼が学んだ最もシンプルなことが、フレディのようになってはいけないということだった。フレッドが長男を敬うことはなかったし、ドナルドも(兄を)尊敬することはなかった」

女性たちとの問題

メアリ氏は著書で、トランプ大統領から「Art of the Comeback」(返り咲きの技巧)と題した本のゴーストライターをするよう求められたと説明。その際、「彼がデートしたいと思ったが、その誘いを断わったため、途端に彼がそれまで会った中で最悪の、醜くて太っただらしのない人とされた、虐げられた女性たちの概要」を聞いたと書いている。

著書によると、トランプ大統領はその後、人を使ってメアリ氏をクビにし、それまでの仕事の対価はまったく支払わなかった。

また、メアリ氏が29歳の時には、トランプ大統領は彼女の身体について含みのあるコメントをした。彼女がめいであり、当時は彼も2番目の妻マリア・メイプルズ氏と結婚していたが、関係なかった。

トランプ大統領は現在の妻メラニア氏に、メアリ氏のことを大学中退者で、本のゴーストライターとして雇った時には違法薬物を摂取していたと紹介した。メアリ氏が大学を中退したのは事実だが、薬物を使用したことはなかった。トランプ大統領が自らを「救済者」として印象づけるため、話を作り上げたとメアリ氏は考えている。

「作り話は、彼自身の利益のためだった」とメアリ氏は記す。「そして、ドアのベルが鳴るころには、彼はおそらく自分の説明を信じ込んでいた」。

メアリ・トランプ氏はどんな人?

メアリ氏の父親で、大統領の兄のフレッド・トランプ・ジュニア氏は、1981年に42歳で死去した。

フレッド・ジュニア氏は人生の多くの時期で、アルコール依存症に苦しんだ。死因となった心臓発作は、飲酒と関連があった。

トランプ大統領はフレッド・ジュニア氏の個人的な問題を、麻薬オピオイド中毒のまん延に対する自らの政権の闘いを前進させるために紹介してきた。

米紙ワシントン・ポストの昨年のインタビューでは、トランプ大統領はフレッド・ジュニア氏について、家業の不動産業に加わるよう圧力をかけたことを悔やんでいると述べた。

メアリ氏は以前、叔父について批判的だったが、彼が大統領になって以降、注目を集めることをほぼ避けてきた。

ワシントン・ポストによると、トランプ大統領が2016年の大統領選挙に勝利した後には、メアリ氏は「人生最悪の夜」だと表現したという。

「私たちは厳しく審判されるべきだ」と彼女はツイートした。「私たちの国を嘆き悲しんでいる」

