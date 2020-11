イギリスの新型ウイルス死者、5万人超える　欧州初

画像説明,

イギリスでウイルス検査の陽性判定から28日以内に死亡した人の推移。累計死者数1万員から2万人に増加するまで11日間かかった(It took 11 days to go from 10,000 to 20,000 deaths)。3カ月間の1日あたりの平均死者数は50人未満だった(For three months the average was fewer than 50 deaths per day) 出典:英政府 11月10日午後5時時点