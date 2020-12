米ナイキの多様性示す広告、日本で大きな反発 なぜ?

なぜ日本人は怒っているのか

「Surfing the Asian wave: How to survive and thrive in the new world order(アジアの波に乗る 世界の新秩序の中でどう生き抜き繁栄するか)」の著者スティーヴ・マクギネス氏は、この広告はナイキの「オウンゴール(自殺点)」だと指摘した。