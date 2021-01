中国鉱山事故、作業員11人を2週間ぶり救出　残る10人の捜索続く

画像説明,

鉱山爆発事故で閉じ込められた作業員の状況と救助活動の詳細。爆発で出口が塞がった(Explosion blocks exit from mine)。24日に最初の1人(24 Jan: Single miner discovered and rescued)と、同じ地点にいた11人のうち10人を救出(24 Jan: 10 miners from group of 11 rescued)、1人は死亡(1 reported dead)。18日時点で地下629メートル地点を捜索するも作業員と連絡取れず(18 Jan: Location reached but not contact made)。地下629メートルに閉じ込められているとみられる1人の生死は不明(1 person trapped, fate unknown)。ほか9人の生死・居場所は不明(Nine others missing, location unknown) 出典:山東省政府の支援を受けるニュースネットワーク