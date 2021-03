プーチン氏、バイデン氏の「人殺し」発言に反論 「そっちこそ」

プーチン氏の発言

この日、テレビに出演したプーチン氏は、「悪口を言う人はみんな、それが自分に帰って来る」という、ロシアの学校の遊び場でよく聞かれる表現で、バイデン氏に反論した。この表現は英語では、「it takes one to know one」(お互い様、の意味。「自分がそうだからこそ相手がそうだと分かる」)にあたる。