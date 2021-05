英ハリー王子、母を失った痛みを隠すため大量飲酒 1日で1週間分

イギリス王室のサセックス公爵ハリー王子は、母ダイアナ元妃の死による精神的ショックに対処しようと、1日に1週間分の酒を飲んでいたと語った。20日配信の米アップル映像配信サービス「アップルTV+」の新シリーズ「The Me You Can't See(あなたに見えない、私のこと)」の中で明らかにした。