ボブ・ディランさん、56年前の少女への性的虐待疑惑 提訴に全面否定

58分前

「徹底して反論」

終了目前に提訴

ディランさんの本名はロバート・アレン・ジマーマン。音楽家としてのキャリアは60年に及び、世界中で1億2500万枚のアルバムを売った。「風に吹かれて(Blowin' in the Wind)」、「時代は変る(The Times They Are a-Changin')」などの曲で知られる。