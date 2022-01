俳優シドニー・ポワティエさん死去 黒人初のアカデミー主演男優賞、先駆者に称賛

ポワティエさんは1963年公開の映画「野のユリ(Lilies of the Field)」で、アカデミー賞主演男優賞を受賞した。

「扉を開いた」

人種の壁を打破

アメリカの南部で人種隔離政策が続いていた時代にポワティエさんは、1965年の「いつか見た青い空(A Patch of Blue)」、1966年の「夜の大捜査線(In the Heat of the Night)」、1967年の「招かれざる客(Guess Who's Coming to Dinner)」と、ヒット映画に次々と出演した。