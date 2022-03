西側各国の首脳、対ロ結束を強調 ロシアの化学兵器使用を懸念 ウクライナ侵攻29日目

「プーチンはNATOを分裂させようと」=バイデン氏

NATOは戦争継続を期待=ロシア外務省

マリウポリに医薬品届けられず=WHO

The World Health Organization says it is still unable to get desperately needed medical supplies into the besieged southern town of Mariupol, and also Mykolaiv, which is further west on the Black Sea.