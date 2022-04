ゼレンスキー氏、米グラミー賞で演説 「沈黙を埋めてほしい」

1時間前

レジェンド氏はゴスペル音楽の聖歌隊と共に、「Rain down freedom until we're all free(自由の雨よ、みんなが自由になるまで降れ)」と歌った。背後のスクリーンには、今回の紛争で影響を受けた人々が映し出された。