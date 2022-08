俳優で歌手のオリヴィア・ニュートン=ジョンさんが死去 73歳

清純イメージから脱却

この映画は1978年最大の興行収入を記録。ニュートン=ジョンさんは、トラヴォルタさんと一緒に歌った「愛のデュエット(You're The One That I Want)」、「想い出のサマー・ナイツ(Summer Nights)」など、3枚の大ヒットシングルをこの映画から出した。