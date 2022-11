ハンコック元英保健相、リアリティー番組出演で批判されるも3位に

イギリスのマット・ハンコック元保健相が、英民放ITVの人気リアリティー番組「I'm A Celebrity…Get Me Out Of Here!」(私はセレブだ、ここから出して!)に出演し、批判を浴びている。27日に放映された最終回では、総合3位に終わった。