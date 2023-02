グラミー賞、ヴァイオラ・デイヴィスさんが「EGOT」達成、ビヨンセさんは史上最多獲得数を記録

9部門にノミネートされていたビヨンセさんは今回、アルバム「ルネッサンス」で最優秀ダンス/エレクトロニック・ミュージック・アルバムを、「PLASTIC OFF THE SOFA」で最優秀トラディショナルR&Bパフォーマンスを、「CUFF IT」で最優秀R&Bソングをそれぞれ受賞した。また、「Break My Soul」が最優秀ダンス/エレクトロニック・レコーディングに選ばれた。