「ロックンロールの女王」、ティナ・ターナーさん 83歳で死去

56分前

「The Best」や「What's Love Got to Do With It」(邦題:愛の魔力)などのソウルの名曲やポップスのヒット曲でスーパースターになったターナーさんは近年、がんや脳卒中、腎不全など多くの健康問題に悩まされていた。