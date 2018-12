スマホと別れる心の準備、できていますか？

ゾーイ・クラインマン、BBCニュース・テクノロジー記者

Image copyright Getty Images

グーグルによると、同社が話を聞いたアンドロイドユーザーのうち約70%が、スマホ利用の「もっといいバランスを見つけたい」と答えたそうだ。

しかしこれにより、テクノロジー業界は気まずい立場に立たされる。顧客が携帯電話と距離を置くのをどう支援できるというのだろうか。多くのテクノロジー企業のビジネスモデルは、顧客がまさにその逆をすることに依存しているというのに。

アップルとグーグルは今年、それぞれ「スクリーンタイム」と「デジタルウェルビーイング」というデジタルツールを発表した。ユーザーがさまざまなアプリにどれだけ時間を費やし、どれほど頻繁に携帯機器を手にしているかを確認できるものだ。

アンドロイドの場合、この機能はオペレーティング・システム(OS)「アンドロイド・パイ」を搭載しているごく一握りの携帯電話ブランドでしか使えないので、まだ多くのアンドロイドユーザーが手にしていない。

すでに目にしているユーザーにとって、このツールが示す結果はちょっとしたショックかもしれない。

アンドロイドのデジタルウェルビーイングを利用した初日、私は携帯電話を200回ロック解除し、携帯電話で3時間以上費やした。BBCニュースルームでの長時間勤務と母親業をこなしながらだ。メッセージ・アプリ「ワッツアップ」でのチャットやインスタグラムの猫写真ばかりではなかったと思うが、それでも、控えめに言って震え上がってしまった。

ロンドン在住のグーグルのエンジニア、ローズ・ラ・プレリー氏はこのツールを開発したチームに所属していた。

ラ・プレリー氏によると、初めてデータを突き付けられた時、ユーザーが「罪悪感や恥」を感じるかもしれないというのは、グーグルは十分承知していたという。そのため、インターフェースが批判材料にならないよう設計することは極めて重要だった。

Image copyright Google Image caption ローズ・ラ・プレリー氏は、アンドロイドの「デジタルウェルビーイング」機能のダッシュボードを開発した

「その中には、絶対に赤や緑の大きな矢印を表示したり、何が良くて何が悪いのかの判断や評価を下そうとしたりしないというものがありました」

「結局のところ、人に話を聞くと、個々人によるところが大きいのです。なので私にとって良いことでも、他の誰かにとっては良くないかもしれない」

ほとんどの人がこの機能を使って自己管理できるはずだとラ・プレリー氏は考えている。

「データを見るだけで十分という人もいるでしょう。自分の時間をどう使ったか、携帯電話で何をしたかを思い出させてくれるものなのです」

「中にはもう少し強い注意喚起が必要な人もいます。私もそのタイプです」

そうした人たちのために、ダッシュボードでは通知をミュートにしたり、特定の時間(例えば就寝時間)になると画面が白黒になるようにしたり、あるアプリで一定の時間以上を過ごしたらアラームが鳴るようにしたり設定できる。

しかしユーザーが携帯電話を使わなくなるのは、グーグルが本当に求めていることではないのではないだろうか?

「良い経験をしてもらいたい」

ハードウエアに焦点を当てたアップルのビジネスモデルとは異なり、グーグルは広告中心で、そのため人の目に携帯電話の画面を見てもらう必要性が非常に高い。

「グーグルが本当に心を砕いているのは、ユーザーに必ず良い経験をしてもらうことです」とラ・プレリー氏は話す。

「みんな、どうすればもっと違う方法で端末を使えるか知りたいと思っていて、我々は心から、その点で確実にユーザーを支援したいのです」

ラ・プレリー氏が「電話のスイッチを切りましょう」とは言わないのは注目すべき点だ。

この問題に対する携帯電話業界の対応は、まぁ、興味深い。中には、私たちユーザーをスマホの大画面から引き離すには……スマホの画面を小さくすればいいという企業もある。

Image copyright JUSTIN CHUNG Image caption 小型スマホは答えになるだろうか?

フィンランドの携帯電話会社HMDグローバルの携帯電話ノキアや、小型の「パーム」といった端末は、通常のスマホと一緒に使う「コンパニオン端末」として売り出されている。ノキアの場合は機能が少なめ、パームの場合は単にサイズが小さめになっており、メインのスマホから距離を取れるというわけだ。

「業界が依然として携帯電話を売り続けたいと考えているのは非常に明白だ」と話すのは、モバイルやワイヤレス部門の情報を発信している「CCSインサイト」のアナリスト、ベン・ウッド氏だ。

「(大きなスマホと)同じことをするために小型スマホを売ろうとしているのは、少し皮肉な話です」

究極的には、意志の力に依存するとウッド氏は考えている。

「いくら多くの種類の機器を持っても、結局のところ携帯電話にどれだけ時間を費やしたいかは個人によります」

キャサリン・プライス氏は出産後のある日、赤ちゃんが自分を見ている間、自分は携帯電話を見ていたと気づき、『How To Break Up With Your Phone(携帯電話と別れるには)』を書いた。

Image copyright Catherine Price Image caption キャサリン・プライス氏は、携帯電話を使う時間が短い方が幸せだと語る

「これが人間関係なんだという印象を、娘に持って欲しくないと気づきました。でも同時に、自分自身の生き方としても嫌だったんです」とプライスさんは説明した。

「携帯電話と別れるというのは、携帯電話を捨てたり、バスの下に投げ入れたりという意味ではありません。ただ、実際に自分にとって有益な関係を作るために一歩下がるという意味です。携帯電話と友達になるのです」

プライス氏は、携帯電話との「友情」を取り戻す30日計画を著書の中で挙げている。主なアドバイスは以下の通り。

切ってもいい通知は全て切りましょう。本当に必要なものだけにします。私の場合は、電話とテキスト・メッセージ。これらは現実の人間が、特にその瞬間に、私に連絡しようとしているから。あとはカレンダーと地図です

ホーム画面をアレンジし直し、実用的な目的があり誘惑にならないようなアプリだけを置くようにします。電子メールやソーシャルメディア、ニュース、出会い系、ゲームといったアプリはホーム画面に置かないようにしましょう。こうしたアプリはフォルダに入れて別のページに置くことでアイコンが見えなくなり、能動的に開ける必要が出てきます

携帯電話は寝室の外に置きましょう。ベッド脇のテーブルには、本など、電話に代わる何かを置かなければいけません。電話を取ろうと手を伸ばすと、電話の代わりにその本に手が届きます

目覚まし時計を手に入れましょう。携帯電話を目覚ましに使うと、朝一番にやり取りするのは間違いなく携帯電話になってしまいます

グーグルのブラウザ「クローム」には、フェイスブックで自分の投稿が何回「いいね」されたかを教えてくれる「Facebook Demetricator」という拡張機能があります。それでも、自分の投稿に誰がいいねをくれたか確認しにフェイスブックに行ってもいいのですが、この拡張機能があれば、17個のいいねが20、25、30となるのを衝動的に確認しにいく習慣を手放す助けになります

私は……自分がどれほど頻繁に携帯に手を伸ばしているかを目の当たりにした時のショックからは立ち直った。しかし私は変わったのだろうか?

「罪悪感を抱く」

今でも私は、気づくと携帯電話を見ている。例えば天気予報を見ようと携帯を手にしたのに、10分後にふと気づくと、傘が必要かどうかはさっぱり分からないまま、SNSを見ているのだ。

とは言え私は純粋に、仕事で、道案内として、そして子供たちの学校からの絶え間ない連絡事項に追いつくために、携帯電話をたくさん使う。私はラ・プレリー氏にこう伝える――、スマホで有益に過ごした時間と無駄に過ごした時間を区別できるようになりたいと。

どうやら、そう思うのは私だけではないらしい。

「利用について考える時、意図的なものと意図的でないものがあります。人は、意図的でないものを本当に気にします。というのも、そのせいで罪悪感を抱くからです」とラ・プレリー氏は話す。

「ツールの上位版は、それをどう解決するか、そして意図的なものと意図的でないものをいかに区別するかになるでしょう」

ということは、2019年は携帯電話とお別れする年になるのだろうか? アナリストのウッド氏は確信が持てていない。

「私にとっては、2019年はユーザーが携帯電話にどれだけ時間を費やしているのかをもっと自覚する年です」とウッド氏は話す。

「でも携帯電話と別れる? それはかなりの無理難題ですね」

(英語記事 Are you ready to break up with your phone?)