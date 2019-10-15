【写真で見る】 台風19号「ハギビス」の爪痕 各地で堤防が決壊
大型で強い台風19号「ハギビス」は、日本各地に破壊の爪痕を残した。数十人の死亡が確認される一方、河川の氾濫や土砂崩れで孤立した100人以上が救助された。
記録的な豪雨によって、国内数十カ所で川の堤防が決壊し、周辺地域の住宅など建物が浸水した。
その中のひとつ、栃木県の那珂川の氾濫前後の様子が、衛星写真で確認できる。
Interactive See the extent of flooding on the Naka River near Kawagoe
After typhoon
Before typhoon
（那珂川の氾濫前後の衛星写真。中央の＜＞を左右に動かすと、前後の違いが分かる）
台風は最大で時速225キロの強風をともない、各地を直撃した。気象庁は東京、群馬、埼玉、神奈川、山梨、長野、静岡、宮城、福島、茨城、栃木、新潟の12都県に大雨特別警報を出した。
荒川沿いにある埼玉県の秋ケ瀬公園は水没した。
Interactive See the extent of flooding on the Arakawa River north of Tokyo
After typhoon
Before typhoon
（荒川の氾濫前後の衛星写真）
入間川が氾濫する中、埼玉県川越市吉野台の工業団地は堤防によって被害を免れた。
Interactive See the extent of flooding on the Iruma River north of Kawagoe
After typhoon
Before typhoon
（入間川の氾濫前後の衛星写真）
警察や消防、海上保安庁や自衛隊が数万人態勢で、河川の氾濫や土砂崩れなどで孤立している人々の救助・捜索活動にあたっている。