【写真で見る】 名画の場面、気候変動で一変　プラド美術館

  • 2019年12月4日
Image copyright WWF Spain / Museo del Prado

スペイン・マドリードで1日に始まった国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP25）に合わせ、プラド美術館が気候変動の影響を警告する特別展示を行っている。

世界自然保護基金（WWF）と共同で行われているこの展示では、4つの名画に描かれている光景が、気候変動によってどのように変わるのかを表している。

COP25は当初、チリの首都サンティアゴで行われる予定だったが、政情不安を受けてマドリードに変更になった。

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海面上昇：ディアゴ・ベラスケス作「馬上のフェリペ4世」

Felipe IV a Caballo (Philip IV on Horseback) by Diego Velázquez Image copyright Museo del Prado
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WWF's version of Velázquez's Felipe IV a Caballo Image copyright WWF Spain / Museo del Prado
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環境難民：フランシスコ・デ・ゴヤ作「パラソル」

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El quitasol (The Parasol) by Francisco de Goya Image copyright Museo del Prado
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WWF's version of Goya's El quitasol (The Parasol) Image copyright WWF Spain / Museo del Prado
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干ばつと農作物への被害：ヨアヒム・パティニール作「ステュクス川を渡るカロン」

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El paso de la laguna Estigia (Landscape with Charon Crossing the Styx) by Joachim Patinir Image copyright Museo del Prado
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WWF version of El paso de la laguna Estigia (Landscape with Charon Crossing the Styx) by Joachim Patinir Image copyright WWF Spain / Museo del Prado
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生物の絶滅：ホアキン・ソローリャ作「浜辺の少年」

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Niños en la playa (Boys on the Beach) by Joaquín Sorolla Image copyright Museo del Prado
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WWF's version of Niños en la playa (Boys on the Beach) by Joaquín Sorolla Image copyright WWF Spain / Museo del Prado
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（英語記事　Using art to show climate change impact

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