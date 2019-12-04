【写真で見る】 名画の場面、気候変動で一変 プラド美術館
- 2019年12月4日
- Share this with Facebook
- Share this with Messenger
- Share this with Twitter
- Share this with Email
- Share this with Facebook
- Share this with WhatsApp
- Share this with Line
- Share this with Twitter
-
共有する
Share this withこちらは外部リンクで新しいウィンドウを開きます
-
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
HatenaShare this with Hatena
-
MixiShare this with Mixi
-
LineShare this with Line
このリンクをコピーする共有について
こちらは外部リンクで新しいウィンドウを開きます
スペイン・マドリードで1日に始まった国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP25）に合わせ、プラド美術館が気候変動の影響を警告する特別展示を行っている。
世界自然保護基金（WWF）と共同で行われているこの展示では、4つの名画に描かれている光景が、気候変動によってどのように変わるのかを表している。
COP25は当初、チリの首都サンティアゴで行われる予定だったが、政情不安を受けてマドリードに変更になった。
海面上昇：ディアゴ・ベラスケス作「馬上のフェリペ4世」
環境難民：フランシスコ・デ・ゴヤ作「パラソル」
干ばつと農作物への被害：ヨアヒム・パティニール作「ステュクス川を渡るカロン」
生物の絶滅：ホアキン・ソローリャ作「浜辺の少年」
全ての画像は著作権者に属します