【写真で見る】 新型ウイルス流行しても開催 韓国の合同結婚式
- 2020年02月11日
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韓国で開かれた世界平和統一家庭連合（統一教会）の合同結婚式に、何千組ものカップルが参加した。新型コロナウイルスの感染拡大の恐れが、関係者を思いとどまらせることにはならなかった。
式典は7日、ソウルに近い加平郡にある清心平和ワールドセンターで開催された。
韓国では10日現在、新型ウイルスの感染者が27人確認されている。
参加者にはマスクを着けているカップルもいた。しかし、全員がマスクを必要な予防措置と考えたわけではなかった。
60カ国以上の6000人近くが、この式典で結婚した。合同結婚式は統一教会にとっての一大イベントで、1960年代から続いている。
参加者は新型ウイルスの症状がないかチェックされた。韓国では大規模イベントのキャンセルが相次いでいる。統一教会は今回、中国からのカップルの参加を禁止した。
統一教会は3万個を超えるマスクを配布。ただ、全員が着用したわけではなかった。
全ての写真は著作権者に帰属します