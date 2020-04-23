新型コロナウイルス 地図と数字で見るパンデミック
- 2020年04月23日
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新型コロナウイルスのパンデミック（世界的流行）で、ウイルスが中国で見つかった昨年12月から今年4月下旬までの間に世界では260万人以上の感染が確認され、18万人以上が死亡した。
世界各地の感染状況を地図や表で見る。
世界の感染状況
地図で見る
世界で確認された感染者数
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出典：米ジョンズ・ホプキンス大学、各国保健当局
最終更新 2020年4月23日 20:11 JST
感染の震央は中国を皮切りに、欧州、次いでアメリカと移った。厳しい行動制限やロックダウン（都市封鎖）を実施する国が相次いだが、中国湖北省が4月初めに2カ月半ぶりにロックダウンを解除したのをはじめに、各地で徐々に行動制限を緩和する動きが始まり、その安全性が懸念材料になっている。
各国の感染状況
|
死者数
|
確認感染者数
|
新規感染者数
0
10
100
1000
5000
|アメリカ
|46710
|841056
|イタリア
|25085
|187327
|スペイン
|21717
|208389
|フランス
|21340
|119151
|イギリス
|18100
|133495
|ベルギー
|6490
|42797
|イラン
|5391
|85996
|ドイツ
|5315
|150729
|中国
|4636
|83876
|オランダ
|4054
|34847
|ブラジル
|2924
|46182
|トルコ
|2376
|98674
|カナダ
|2081
|41650
|スウェーデン
|1937
|16004
|スイス
|1509
|28268
|メキシコ
|970
|10544
|ポルトガル
|785
|21982
|アイルランド
|769
|16671
|インド
|681
|21797
|インドネシア
|647
|7775
|ロシア
|555
|62773
|エクアドル
|537
|10850
|ペルー
|530
|19250
|ルーマニア
|527
|9710
|オーストリア
|522
|15002
|フィリピン
|462
|6981
|ポーランド
|435
|10346
|アルジェリア
|402
|2910
|デンマーク
|384
|8073
|日本
|299
|11950
|エジプト
|276
|3659
|ドミニカ共和国
|260
|5300
|韓国
|240
|10702
|ハンガリー
|239
|2284
|パキスタン
|224
|10513
|チェコ共和国
|210
|7136
|コロンビア
|206
|4356
|イスラエル
|191
|14592
|ノルウェー
|187
|7338
|ウクライナ
|187
|7170
|チリ
|160
|11296
|アルゼンチン
|159
|3288
|フィンランド
|149
|4129
|モロッコ
|149
|3446
|パナマ
|144
|4992
|バングラデシュ
|127
|4186
|セルビア
|125
|6630
|ギリシャ
|121
|2408
|サウジアラビア
|114
|12772
|マレーシア
|93
|5532
|イラク
|83
|1631
|ルクセンブルク
|80
|3654
|スロヴェニア
|79
|1366
|モルドヴァ
|76
|2778
|オーストラリア
|67
|6547
|南アフリカ
|65
|3635
|ベラルーシ
|58
|7281
|マケドニア
|56
|1259
|ボスニア・ヘルツェゴビナ
|53
|1368
|アラブ首長国連邦
|52
|8238
|タイ
|50
|2839
|ブルガリア
|50
|1081
|クロアチア
|48
|1950
|ホンジュラス
|47
|519
|エストニア
|45
|1592
|カメルーン
|43
|1163
|キューバ
|40
|1189
|アフガニスタン
|40
|1176
|ボリビア
|40
|672
|サンマリノ
|40
|488
|ブルキナ・ファソ
|39
|609
|リトアニア
|38
|1398
|チュニジア
|38
|909
|アンドラ
|37
|723
|ナイジェリア
|28
|873
|ジャージー
|28
|498
|アルバニア
|27
|663
|コンゴ民主共和国
|25
|359
|アルメニア
|24
|1523
|レバノン
|22
|682
|ニジェール
|22
|662
|カザフスタン
|20
|2207
|アゼルバイジャン
|20
|1518
|マリ
|17
|293
|ニュージーランド
|16
|1451
|スロヴァキア
|15
|1325
|マン島
|15
|307
|コートジヴォワール
|14
|952
|ケニア
|14
|303
|マルティニーク
|14
|164
|クウェート
|13
|2248
|キプロス
|13
|790
|客船ダイヤモンド・プリンセス
|13
|712
|スーダン
|13
|162
|シンガポール
|12
|11178
|ウルグアイ
|12
|549
|コソヴォ
|12
|510
|グアドループ
|12
|148
|サンマルタン（仏側）
|12
|73
|ラトヴィア
|11
|778
|カタール
|10
|7141
|アイスランド
|10
|1785
|グアテマラ
|10
|342
|ヴェネズエラ
|10
|298
|タンザニア
|10
|284
|ガーナ
|9
|1154
|モーリシャス
|9
|329
|パラグアイ
|9
|213
|バハマ
|9
|65
|オマーン
|8
|1716
|キルギスタン
|8
|631
|ソマリア
|8
|286
|エルサルバドル
|8
|250
|トリニダード・トバゴ
|8
|115
|リベリア
|8
|101
|バーレーン
|7
|2027
|ウズベキスタン
|7
|1716
|ヨルダン
|7
|435
|スリランカ
|7
|334
|ガイアナ
|7
|67
|ギニア
|6
|761
|コスタリカ
|6
|681
|セネガル
|6
|442
|台湾
|6
|426
|ジャマイカ
|6
|252
|コンゴ
|6
|186
|トーゴ
|6
|88
|バルバドス
|6
|76
|ジョージア
|5
|420
|モンテネグロ
|5
|316
|ミャンマー
|5
|127
|バミューダ
|5
|99
|パレスチナ
|4
|480
|マヨット
|4
|326
|ハイチ
|4
|62
|ジンバブエ
|4
|28
|マルタ
|3
|444
|エチオピア
|3
|116
|モナコ
|3
|94
|ザンビア
|3
|74
|シリア
|3
|42
|マラウィ
|3
|33
|アンティグア・バーブーダ
|3
|24
|ジブチ
|2
|974
|アルーバ
|2
|100
|アンゴラ
|2
|25
|ベリーズ
|2
|18
|ニカラグア
|2
|10
|客船ザーンダム
|2
|9
|ガボン
|1
|166
|ブルネイ（ダルサラーム）
|1
|138
|仏領ギアナ
|1
|107
|赤道ギニア
|1
|84
|リヒテンシュタイン
|1
|81
|カーボヴェルデ
|1
|73
|ケイマン諸島
|1
|66
|リビア
|1
|60
|ベナン
|1
|54
|スワジランド
|1
|31
|ボツワナ
|1
|22
|蘭領アンティル
|1
|14
|ブルンジ
|1
|11
|タークス・カイコス諸島
|1
|11
|スリナム
|1
|10
|ガンビア
|1
|10
|モーリタニア
|1
|7
|英領ヴァージン諸島
|1
|5
|レユニオン島
|0
|410
|ヴェトナム
|0
|268
|フェロー諸島
|0
|187
|ルワンダ
|0
|153
|ジブラルタル
|0
|132
|カンボジア
|0
|122
|マダガスカル
|0
|121
|モルディヴ
|0
|86
|ウガンダ
|0
|63
|シエラレオネ
|0
|61
|仏領ポリネシア
|0
|57
|ギニアビサウ
|0
|50
|ネパール
|0
|45
|モザンビーク
|0
|41
|エリトリア
|0
|39
|モンゴル
|0
|35
|チャド
|0
|33
|東ティモール
|0
|23
|ラオス
|0
|19
|ニューカレドニア
|0
|18
|フィジー
|0
|18
|ナミビア
|0
|16
|ドミニカ
|0
|16
|グレナダ
|0
|15
|セントルシア
|0
|15
|セントキッツ・ネイビス
|0
|15
|中央アフリカ共和国
|0
|14
|セントヴィンセント・グレナディーン
|0
|13
|フォークランド諸島
|0
|12
|セイシェル
|0
|11
|モンセラート
|0
|11
|グリーンランド
|0
|11
|ヴァチカン
|0
|9
|パプアニューギニア
|0
|8
|ブータン
|0
|7
|サン・バルテルミー島
|0
|6
|西サハラ
|0
|6
|南スーダン
|0
|4
|サントメ・プリンシペ
|0
|4
|アンギラ
|0
|3
|イエメン
|0
|1
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この情報は定期的に更新されていますが、各国の最新情報はまだ反映していないかもしれません
出典：米ジョンズ・ホプキンス大学、各国保健当局
最終更新: 2020年4月23日 20:11 JST
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