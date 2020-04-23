新型コロナウイルス　地図と数字で見るパンデミック

  • 2020年04月23日

新型コロナウイルスのパンデミック（世界的流行）で、ウイルスが中国で見つかった昨年12月から今年4月下旬までの間に世界では260万人以上の感染が確認され、18万人以上が死亡した。

世界各地の感染状況を地図や表で見る。

世界の感染状況

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世界で確認された感染者数

2601774 症例
183803 死者数
674413 回復者数
Group 4

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出典：米ジョンズ・ホプキンス大学、各国保健当局

最終更新 2020年4月23日 20:11 JST

感染の震央は中国を皮切りに、欧州、次いでアメリカと移った。厳しい行動制限やロックダウン（都市封鎖）を実施する国が相次いだが、中国湖北省が4月初めに2カ月半ぶりにロックダウンを解除したのをはじめに、各地で徐々に行動制限を緩和する動きが始まり、その安全性が懸念材料になっている。

各国の感染状況

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死者数
確認感染者数
アメリカ 46710 841056
イタリア 25085 187327
スペイン 21717 208389
フランス 21340 119151
イギリス 18100 133495
ベルギー 6490 42797
イラン 5391 85996
ドイツ 5315 150729
中国 4636 83876
オランダ 4054 34847
ブラジル 2924 46182
トルコ 2376 98674
カナダ 2081 41650
スウェーデン 1937 16004
スイス 1509 28268
メキシコ 970 10544
ポルトガル 785 21982
アイルランド 769 16671
インド 681 21797
インドネシア 647 7775
ロシア 555 62773
エクアドル 537 10850
ペルー 530 19250
ルーマニア 527 9710
オーストリア 522 15002
フィリピン 462 6981
ポーランド 435 10346
アルジェリア 402 2910
デンマーク 384 8073
日本 299 11950
エジプト 276 3659
ドミニカ共和国 260 5300
韓国 240 10702
ハンガリー 239 2284
パキスタン 224 10513
チェコ共和国 210 7136
コロンビア 206 4356
イスラエル 191 14592
ノルウェー 187 7338
ウクライナ 187 7170
チリ 160 11296
アルゼンチン 159 3288
フィンランド 149 4129
モロッコ 149 3446
パナマ 144 4992
バングラデシュ 127 4186
セルビア 125 6630
ギリシャ 121 2408
サウジアラビア 114 12772
マレーシア 93 5532
イラク 83 1631
ルクセンブルク 80 3654
スロヴェニア 79 1366
モルドヴァ 76 2778
オーストラリア 67 6547
南アフリカ 65 3635
ベラルーシ 58 7281
マケドニア 56 1259
ボスニア・ヘルツェゴビナ 53 1368
アラブ首長国連邦 52 8238
タイ 50 2839
ブルガリア 50 1081
クロアチア 48 1950
ホンジュラス 47 519
エストニア 45 1592
カメルーン 43 1163
キューバ 40 1189
アフガニスタン 40 1176
ボリビア 40 672
サンマリノ 40 488
ブルキナ・ファソ 39 609
リトアニア 38 1398
チュニジア 38 909
アンドラ 37 723
ナイジェリア 28 873
ジャージー 28 498
アルバニア 27 663
コンゴ民主共和国 25 359
アルメニア 24 1523
レバノン 22 682
ニジェール 22 662
カザフスタン 20 2207
アゼルバイジャン 20 1518
マリ 17 293
ニュージーランド 16 1451
スロヴァキア 15 1325
マン島 15 307
コートジヴォワール 14 952
ケニア 14 303
マルティニーク 14 164
クウェート 13 2248
キプロス 13 790
客船ダイヤモンド・プリンセス 13 712
スーダン 13 162
シンガポール 12 11178
ウルグアイ 12 549
コソヴォ 12 510
グアドループ 12 148
サンマルタン（仏側） 12 73
ラトヴィア 11 778
カタール 10 7141
アイスランド 10 1785
グアテマラ 10 342
ヴェネズエラ 10 298
タンザニア 10 284
ガーナ 9 1154
モーリシャス 9 329
パラグアイ 9 213
バハマ 9 65
オマーン 8 1716
キルギスタン 8 631
ソマリア 8 286
エルサルバドル 8 250
トリニダード・トバゴ 8 115
リベリア 8 101
バーレーン 7 2027
ウズベキスタン 7 1716
ヨルダン 7 435
スリランカ 7 334
ガイアナ 7 67
ギニア 6 761
コスタリカ 6 681
セネガル 6 442
台湾 6 426
ジャマイカ 6 252
コンゴ 6 186
トーゴ 6 88
バルバドス 6 76
ジョージア 5 420
モンテネグロ 5 316
ミャンマー 5 127
バミューダ 5 99
パレスチナ 4 480
マヨット 4 326
ハイチ 4 62
ジンバブエ 4 28
マルタ 3 444
エチオピア 3 116
モナコ 3 94
ザンビア 3 74
シリア 3 42
マラウィ 3 33
アンティグア・バーブーダ 3 24
ジブチ 2 974
アルーバ 2 100
アンゴラ 2 25
ベリーズ 2 18
ニカラグア 2 10
客船ザーンダム 2 9
ガボン 1 166
ブルネイ（ダルサラーム） 1 138
仏領ギアナ 1 107
赤道ギニア 1 84
リヒテンシュタイン 1 81
カーボヴェルデ 1 73
ケイマン諸島 1 66
リビア 1 60
ベナン 1 54
スワジランド 1 31
ボツワナ 1 22
蘭領アンティル 1 14
ブルンジ 1 11
タークス・カイコス諸島 1 11
スリナム 1 10
ガンビア 1 10
モーリタニア 1 7
英領ヴァージン諸島 1 5
レユニオン島 0 410
ヴェトナム 0 268
フェロー諸島 0 187
ルワンダ 0 153
ジブラルタル 0 132
カンボジア 0 122
マダガスカル 0 121
モルディヴ 0 86
ウガンダ 0 63
シエラレオネ 0 61
仏領ポリネシア 0 57
ギニアビサウ 0 50
ネパール 0 45
モザンビーク 0 41
エリトリア 0 39
モンゴル 0 35
チャド 0 33
東ティモール 0 23
ラオス 0 19
ニューカレドニア 0 18
フィジー 0 18
ナミビア 0 16
ドミニカ 0 16
グレナダ 0 15
セントルシア 0 15
セントキッツ・ネイビス 0 15
中央アフリカ共和国 0 14
セントヴィンセント・グレナディーン 0 13
フォークランド諸島 0 12
セイシェル 0 11
モンセラート 0 11
グリーンランド 0 11
ヴァチカン 0 9
パプアニューギニア 0 8
ブータン 0 7
サン・バルテルミー島 0 6
西サハラ 0 6
南スーダン 0 4
サントメ・プリンシペ 0 4
アンギラ 0 3
イエメン 0 1

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出典：米ジョンズ・ホプキンス大学、各国保健当局

最終更新: 2020年4月23日 20:11 JST

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