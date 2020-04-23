新型コロナウイルス　地図と数字で見るパンデミック

新型コロナウイルスのパンデミック（世界的流行）で、ウイルスが中国で見つかった昨年12月から今年4月下旬までの間に世界では260万人以上の感染が確認され、18万人以上が死亡した。

世界各地の感染状況を地図や表で見る。

世界の感染状況

地図で見る 世界で確認された感染者数 クリックして確認された感染者数を見る 世界全体 アフリカ 北米 ラテンアメリカとカリブ海 アジア 欧州 中東 オセアニア 2601774 症例 183803 死者数 674413 回復者数 Group 4 インタラクティブ機能を活用するためブラウザのバージョンを更新してください 円は国別の確認感染者数 出典：米ジョンズ・ホプキンス大学、各国保健当局

感染の震央は中国を皮切りに、欧州、次いでアメリカと移った。厳しい行動制限やロックダウン（都市封鎖）を実施する国が相次いだが、中国湖北省が4月初めに2カ月半ぶりにロックダウンを解除したのをはじめに、各地で徐々に行動制限を緩和する動きが始まり、その安全性が懸念材料になっている。

各国の感染状況 スクロールしてもっと見る 死者数 確認感染者数 新規感染者数 0 10 100 1000 5000 アメリカ 46710 841056 イタリア 25085 187327 スペイン 21717 208389 フランス 21340 119151 イギリス 18100 133495 ベルギー 6490 42797 イラン 5391 85996 ドイツ 5315 150729 中国 4636 83876 オランダ 4054 34847 ブラジル 2924 46182 トルコ 2376 98674 カナダ 2081 41650 スウェーデン 1937 16004 スイス 1509 28268 メキシコ 970 10544 ポルトガル 785 21982 アイルランド 769 16671 インド 681 21797 インドネシア 647 7775 ロシア 555 62773 エクアドル 537 10850 ペルー 530 19250 ルーマニア 527 9710 オーストリア 522 15002 フィリピン 462 6981 ポーランド 435 10346 アルジェリア 402 2910 デンマーク 384 8073 日本 299 11950 エジプト 276 3659 ドミニカ共和国 260 5300 韓国 240 10702 ハンガリー 239 2284 パキスタン 224 10513 チェコ共和国 210 7136 コロンビア 206 4356 イスラエル 191 14592 ノルウェー 187 7338 ウクライナ 187 7170 チリ 160 11296 アルゼンチン 159 3288 フィンランド 149 4129 モロッコ 149 3446 パナマ 144 4992 バングラデシュ 127 4186 セルビア 125 6630 ギリシャ 121 2408 サウジアラビア 114 12772 マレーシア 93 5532 イラク 83 1631 ルクセンブルク 80 3654 スロヴェニア 79 1366 モルドヴァ 76 2778 オーストラリア 67 6547 南アフリカ 65 3635 ベラルーシ 58 7281 マケドニア 56 1259 ボスニア・ヘルツェゴビナ 53 1368 アラブ首長国連邦 52 8238 タイ 50 2839 ブルガリア 50 1081 クロアチア 48 1950 ホンジュラス 47 519 エストニア 45 1592 カメルーン 43 1163 キューバ 40 1189 アフガニスタン 40 1176 ボリビア 40 672 サンマリノ 40 488 ブルキナ・ファソ 39 609 リトアニア 38 1398 チュニジア 38 909 アンドラ 37 723 ナイジェリア 28 873 ジャージー 28 498 アルバニア 27 663 コンゴ民主共和国 25 359 アルメニア 24 1523 レバノン 22 682 ニジェール 22 662 カザフスタン 20 2207 アゼルバイジャン 20 1518 マリ 17 293 ニュージーランド 16 1451 スロヴァキア 15 1325 マン島 15 307 コートジヴォワール 14 952 ケニア 14 303 マルティニーク 14 164 クウェート 13 2248 キプロス 13 790 客船ダイヤモンド・プリンセス 13 712 スーダン 13 162 シンガポール 12 11178 ウルグアイ 12 549 コソヴォ 12 510 グアドループ 12 148 サンマルタン（仏側） 12 73 ラトヴィア 11 778 カタール 10 7141 アイスランド 10 1785 グアテマラ 10 342 ヴェネズエラ 10 298 タンザニア 10 284 ガーナ 9 1154 モーリシャス 9 329 パラグアイ 9 213 バハマ 9 65 オマーン 8 1716 キルギスタン 8 631 ソマリア 8 286 エルサルバドル 8 250 トリニダード・トバゴ 8 115 リベリア 8 101 バーレーン 7 2027 ウズベキスタン 7 1716 ヨルダン 7 435 スリランカ 7 334 ガイアナ 7 67 ギニア 6 761 コスタリカ 6 681 セネガル 6 442 台湾 6 426 ジャマイカ 6 252 コンゴ 6 186 トーゴ 6 88 バルバドス 6 76 ジョージア 5 420 モンテネグロ 5 316 ミャンマー 5 127 バミューダ 5 99 パレスチナ 4 480 マヨット 4 326 ハイチ 4 62 ジンバブエ 4 28 マルタ 3 444 エチオピア 3 116 モナコ 3 94 ザンビア 3 74 シリア 3 42 マラウィ 3 33 アンティグア・バーブーダ 3 24 ジブチ 2 974 アルーバ 2 100 アンゴラ 2 25 ベリーズ 2 18 ニカラグア 2 10 客船ザーンダム 2 9 ガボン 1 166 ブルネイ（ダルサラーム） 1 138 仏領ギアナ 1 107 赤道ギニア 1 84 リヒテンシュタイン 1 81 カーボヴェルデ 1 73 ケイマン諸島 1 66 リビア 1 60 ベナン 1 54 スワジランド 1 31 ボツワナ 1 22 蘭領アンティル 1 14 ブルンジ 1 11 タークス・カイコス諸島 1 11 スリナム 1 10 ガンビア 1 10 モーリタニア 1 7 英領ヴァージン諸島 1 5 レユニオン島 0 410 ヴェトナム 0 268 フェロー諸島 0 187 ルワンダ 0 153 ジブラルタル 0 132 カンボジア 0 122 マダガスカル 0 121 モルディヴ 0 86 ウガンダ 0 63 シエラレオネ 0 61 仏領ポリネシア 0 57 ギニアビサウ 0 50 ネパール 0 45 モザンビーク 0 41 エリトリア 0 39 モンゴル 0 35 チャド 0 33 東ティモール 0 23 ラオス 0 19 ニューカレドニア 0 18 フィジー 0 18 ナミビア 0 16 ドミニカ 0 16 グレナダ 0 15 セントルシア 0 15 セントキッツ・ネイビス 0 15 中央アフリカ共和国 0 14 セントヴィンセント・グレナディーン 0 13 フォークランド諸島 0 12 セイシェル 0 11 モンセラート 0 11 グリーンランド 0 11 ヴァチカン 0 9 パプアニューギニア 0 8 ブータン 0 7 サン・バルテルミー島 0 6 西サハラ 0 6 南スーダン 0 4 サントメ・プリンシペ 0 4 アンギラ 0 3 イエメン 0 1 内容を全て表示するためブラウザのバージョンを更新してください リスト全体を見る この情報は定期的に更新されていますが、各国の最新情報はまだ反映していないかもしれません 出典：米ジョンズ・ホプキンス大学、各国保健当局

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