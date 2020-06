新型コロナウイルスによる本当の死者数は？　各国の超過死亡を見る

BBCリサーチの集計によると、新型コロナウイルスの感染症「COVID-19」が原因という公式な死者数44万人に加え、13万人がパンデミック(世界的流行)で死亡している。

27カ国で発表された死者数の速報値を検討すると、パンデミック中の死者総数が多くの場所で平年より多い。COVID-19が死因だと公式に確認された死者数を考慮してもなお、死者数が平年より突出している地域もある。

平年の死者数をもとにした予想死者数より多い、いわゆる「超過死亡」から、COVID-19パンデミックの影響で亡くなった人の数が、各国政府の公式発表よりも場所によってははるかに多いことがうかがえる。

COVID-19が直接の死因でありながら公式統計に記録されなかった人に加え、COVID-19が直接の死因でなくても、医療体制の逼迫(ひっぱく)など、新型ウイルスが間接的な原因になった人もいるかもしれない。

いくつかの国の超過死亡について、下の表でさらに説明する。

超過死亡とは COVID-19以外の死因による超過死亡 14000 COVID-19による死者数 45200 2020年が例年通りだった場合に予想された週ごとの死者数。これが 予想される死者数 と呼ばれる数で、例年の死者数から計算される。 予想される死者数

COVID-19以外の死因による超過死亡 14000 COVID-19による死者数 45200 例年から予想される死者数を超える死者の数を 超過死者数 と呼ぶ。今年は多くの国で多数の超過死亡が出ている。 超過死亡の総数

COVID-19以外の死因による超過死亡 14000 COVID-19による死者数 45200 超過死亡に含まれる多くは COVID-19 発症が確認されていた人たちだが、超過死亡の全員がCOVID-19で亡くなったとは限らない。 COVID-19による死者数

COVID-19以外の死因による超過死亡 14000 COVID-19による死者数 45200 COVID-19以外の死因による超過死亡 の中には、新型コロナウイルスのパンデミックが直接あるいは間接的に関係したケースもある その他の超過死亡人数

COVID-19以外の死因による超過死亡 14000 COVID-19による死者数 45200 超過死亡の総数を見ることで新型コロナウイルスの影響の全体像が把握しやすくなる 新型ウイルス感染による死者総数

各国の死者数をそのまま直接、比較するのは難しい。

新型ウイルス関連データの精度は、検査を受けている人数に影響される。病院以外で死亡した人を、政府が死者数に含めているかどうかも関係する。

ウイルスは段階的に世界各地に広まり、各国の対応はそれぞれアウトブレイクの時期によって異なっていた。場所によっては今後さらに、感染被害の数字が修正されるに伴い、超過死亡の人数が増え続ける可能性もある。それに対して、死者数が平年水準に戻りつつある場所もある。

アウトブレイク中の死者総数(死因は問わず)を前年同期と比べることで、パンデミックの真の死者数の規模が、暫定的ながらも把握できる。

新型コロナウイルス 超過死者数 日本 日本 の死者数は平年より 0.3% 高く、平年より 400 人が多く死亡した 政府発表によるCOVID-19死者数 51 その他の超過死者数 301 閉じる 死者/月 予想される死者数 予想される死者数 その他の総死者数 その他の総死者数 日本では今年1月に初の新型コロナウイルス感染者を確認した。しかし、COVID-19による死者数は相対的に少ない。 4月半ばから全国的な緊急事態宣言が実施されたが、安倍晋三首相は5月25日にこれを解除した。国内で公式に確認された死者数は1000人に達していない。 隣国・韓国と異なり、日本は新型コロナウイルス検査の大量実施を優先していない。 それでも日本の超過死亡は少なく、新型ウイルスの被害が相対的に小さかったことを示している。 アメリカ アメリカ の死者数は平年より 16% 高く、平年より 97300 人が多く死亡した 政府発表によるCOVID-19死者数 70266 その他の超過死者数 26986 もっと読む 死者/週 予想される死者数 予想される死者数 その他の総死者数 その他の総死者数 アメリカでは、新型コロナウイルスによる死者が最も多く確認されている。11万人以上がCOVID-19で死亡している。 ただし、アウトブレイクの様相は州ごとに大きく異なる。 ニューヨーク州の被害が最も甚大で、感染者数も死者数も、他の多くの国よりも多い。 画像著作権 REUTERS 感染者や死者の人数を問わず、全50州の医療体制や市民生活が打撃を受けている。 カリフォルニア州など一部の州が素早く行動制限を実施し感染を抑え込もうとしたのに対して、ワイオミング州など複数の州は厳しい行動制限に抵抗して実施していない。 州ごとの自宅待機命令は徐々に緩和されつつある。 イギリス イギリス の死者数は平年より 43% 高く、平年より 64500 人が多く死亡した 政府発表によるCOVID-19死者数 51804 その他の超過死者数 12729 もっと読む 死者/週 予想される死者数 予想される死者数 その他の総死者数 その他の総死者数 イギリスでは4月17日に終わった週が感染のピークだった。超過死者数は1万2800人超で、そのうち9495人の死亡診断書にCOVID-19と記載されていた。 長いことイギリスの感染ホットスポットだったロンドンでは、アウトブレイクが始まって以来、予想死者数の2倍近い死者が記録されている。 しかし、国内の全地域で超過死亡が出ている。パンデミック中に中西部や北西部の死者は平年の50%増だった。 国内の大半の地域が感染ピークを過ぎたものの、イングランド東部で超過死亡が最も増えたのは5月29日に終わる週だった。 韓国 韓国 の死者数は平年より 5% 高く、平年より 2400 人が多く死亡した 政府発表によるCOVID-19死者数 163 その他の超過死者数 2215 もっと読む 死者/月 予想される死者数 予想される死者数 その他の総死者数 その他の総死者数 韓国は1月20日に最初の感染者を確認した。最初の死者が出たのは1カ月後だった。 徹底的な検査実施と接触者の追跡によって、死者総数を少なく抑え込むことに成功したとしばしば評価される。 南東部・大邱で、宗教団体「新天地」に関連するとされる大人数の集団感染が発生し、一時期は毎日数百人の新規感染が確認されていた。 しかし、4月15日の総選挙では2900万人が投票したものの、選挙に関連するとされる新規感染はゼロだった。 インドネシア インドネシア の死者数は平年より 55% 高く、平年より 4700 人が多く死亡した 政府発表によるCOVID-19死者数 517 その他の超過死者数 4214 もっと読む 死者/月 予想される死者数 予想される死者数 その他の総死者数 その他の総死者数 インドネシア全土に対する全ての死因の死者数データは得られないものの、首都ジャカルタでの埋葬の数は、パンデミックの影響の指標になる。 ジャカルタの平年3、4、5月に比べて今年の埋葬の数は4700件多かった。 埋葬の超過件数はCOVID-19による公式死者数の9倍に上る。 公式統計ではCOVID-19による死者はゼロとされるアンボン島でも、新型ウイルスによって生じた状況から3歳の息子が犠牲になったという家族がいる。 タイ タイ の死者数は平年より 2% 高く、平年より 2400 人が多く死亡した 政府発表によるCOVID-19死者数 57 その他の超過死者数 2316 もっと読む 中国以外で初めて感染者を確認したものの、タイの公式統計によると死者数は意外なほど少ない。 感染者の確認が3月に急増したため、プラユット・チャンオチャ首相は国家非常事態を宣言した。しかし、死者数は最大で1日4人に留まった。 同様に、全ての死因の死者総数は3月には平年を上回ったものの、4月と5月には平年レベルに戻った。 スウェーデン スウェーデン の死者数は平年より 24% 高く、平年より 4200 人が多く死亡した 政府発表によるCOVID-19死者数 3981 その他の超過死者数 190 もっと読む 死者/週 予想される死者数 予想される死者数 その他の総死者数 その他の総死者数 スウェーデンの感染ピークは4月12日に終わる週にやってきた。1週間の死者数として、過去20年間で最多を記録した。 隣国デンマークやノルウェーの死者総数が平年とほぼ同数だったのと対照的に、スウェーデンでは死者数が大幅に増えた。 スウェーデンはアウトブレイクを通じて全面的なロックダウンをせず、社会活動の大部分を継続した。その代わりに自発的な社会的距離の維持や、その他の限定的な対策を重視した。 画像著作権 Getty Images スウェーデンではパンデミックを通じて飲食店は営業を続けた。 スウェーデンのCOVID-19対応を主導した感染学者、アンデルス・テグネル博士は最近、厳しいロックダウンを強制しないという判断は、異論が多かっただけでなく、必要以上に多数の死につながったと認めた。 ただし、テグネル氏は「それでもこれがスウェーデンにとっては正しい戦略だと、基本的にはまだ考えている」と主張し、ウイルスとの戦いは「短距離走ではなくマラソンだ」と述べた。 ブラジル ブラジル の死者数は平年より 38% 高く、平年より 19300 人が多く死亡した 政府発表によるCOVID-19死者数 15830 その他の超過死者数 3486 もっと読む 死者/月 予想される死者数 予想される死者数 その他の総死者数 その他の総死者数 ブラジルのデータはサンパウロ、リオデジャネイロ、マナウス、 レシフェ、サンルイス、フォルタレザのみのもの。予想される死者数は2019年同期のもの。 ブラジルのCOVID-19による総死者数は世界2番目。死者数は今も増え続けている。 極右のジャイル・ボルソナロ大統領は、感染拡大の重大性を過小評価し、防疫対策を軽視してきたと内外から批判されている。 最大都市サンパウロの市長は、新型ウイルス患者の急増で救急病床がひっぱくしており、市内の医療が近く崩壊しかねないと警告している ベルギー ベルギー の死者数は平年より 37% 高く、平年より 8100 人が多く死亡した 政府発表によるCOVID-19死者数 9115 その他の超過死者数 特になし もっと読む 死者/週 予想される死者数 予想される死者数 その他の総死者数 その他の総死者数 人口比の死者数で見た場合、ベルギーは世界でも特に被害が大きい ベルギー当局は、COVID-19死者の数え方が原因だという ベルギーは病院や介護施設でCOVID-19で亡くなった人数を数えた。COVID-19が確認された人数のほか、COVID-19が疑われる人数も含めている これはベルギーの死亡統計に反映されている。最初の数週間以降はCOVID-19の死者数が超過死亡の人数を超えた デンマーク デンマーク の死者数は平年より 4% 高く、平年より 400 人が多く死亡した 政府発表によるCOVID-19死者数 519 その他の超過死者数 特になし もっと読む 死者/週 予想される死者数 予想される死者数 その他の総死者数 その他の総死者数 デンマークは欧州でも特に早期にロックダウンを実施した。新型コロナウイルスによる死者がまだ出ていない3月11日に、行動制限を開始した。 アウトブレイク中の総死者数はほぼ平年どおり。超過死亡の死因としては、COVID-19が最も多い。 フランス フランス の死者数は平年より 25% 高く、平年より 28400 人が多く死亡した 政府発表によるCOVID-19死者数 26380 その他の超過死者数 1989 もっと読む 死者/週 予想される死者数 予想される死者数 その他の総死者数 その他の総死者数 フランスはアウトブレイク当初、病院で死亡した人しかCOVID-19の死者数に含めていなかった。介護施設での死者数を加えるようになったのは4月初めから。 アウトブレイク開始以来、フランスの超過死亡のほとんどはCOVID-19による 画像著作権 AFP フランスの感染ピークは4月5日で終わった週。平年より7000人以上が多く亡くなった。 フランスでは首都パリとその周辺が感染のホットスポットになった。 政府統計によると、新型コロナウイルスによる公式死者数の約3割が介護施設でのもの。 ドイツ ドイツ の死者数は平年より 4% 高く、平年より 7100 人が多く死亡した 政府発表によるCOVID-19死者数 7792 その他の超過死者数 特になし もっと読む 死者/週 予想される死者数 予想される死者数 その他の総死者数 その他の総死者数 ドイツの超過死亡は、同じ欧州のフランス、イタリア、スペイン、イギリスに比べるとはるかに少ない。 ドイツで超過死亡が大きく増えた時期は、3月23日から5月3日の間だけだった。 平年より最も大勢が亡くなったのは4月12日に終わる週で、13%多かった。 その後は、COVID-19関連とされない超過死亡とCOVID-19による超過死亡はほぼ同数だった イタリア イタリア の死者数は平年より 40% 高く、平年より 42900 人が多く死亡した 政府発表によるCOVID-19死者数 26644 その他の超過死者数 16278 もっと読む 死者/週 予想される死者数 予想される死者数 その他の総死者数 その他の総死者数 イタリアのデータは人口の94%を表す代表標本。 イタリアは3月初めに欧州で一番早く、全国的なロックダウンを実施した。北部の感染者数が急増していたため。 感染流行は特に北部に集中し、超過死亡の大多数も北部で起きている。 最も被害の大きいロンバルディア州では、感染流行の最初の2カ月で予想死者数の2倍の人が亡くなった。 ピエモンテ州など他の北部地域の死者は平年より50%増。一方で中部や南部では平年より死者が減った地域もある。 首都ローマを含むラツィオ州では、過去5年間から死者数は5%以上減少した。 スペイン スペイン の死者数は平年より 50% 高く、平年より 42900 人が多く死亡した 政府発表によるCOVID-19死者数 27709 その他の超過死者数 15158 もっと読む 死者/週 予想される死者数 予想される死者数 その他の総死者数 その他の総死者数 スペインは感染被害が特にひどかった国のひとつで、欧州でもとりわけ厳しいロックダウンが続いた。子供たちは6週間、外出が禁じられた。 感染のピークは4月5日に終わった週で、超過死者数は1万1000人を超えた。 同じ週の公式発表では、COVID-19による死者数は6000人未満とされた。 最も超過死亡の多かったマドリード地方では、予想死者数の2.5倍強が犠牲になった。 ロシア・モスクワおよびサンクトペテルブルク ロシア・モスクワおよびサンクトペテルブルク の死者数は平年より 30% 高く、平年より 9100 人が多く死亡した 政府発表によるCOVID-19死者数 7030 その他の超過死者数 2104 もっと読む 死者/月 予想される死者数 予想される死者数 その他の総死者数 その他の総死者数 パンデミック期間中のロシアの全国的死亡データは得られないが、最大2都市のみのデータから、超過死亡が発生している傾向がうかがえる。 首都モスクワが報告した4月の死者数は過去5カ年の平均より17%多かった。 サンクトペテルブルクでは、感染流行はモスクワより遅れて始まった。4月の死者数は予想死者数とほぼ同じだった。 南アフリカ 南アフリカ の死者数は平年より 9% 低く、平年の死者より 7400 人少なかった 政府発表によるCOVID-19死者数 755 その他の超過死者数 特になし もっと読む 死者/週 予想される死者数 予想される死者数 その他の総死者数 その他の総死者数 南アフリカの死者統計は諸外国と少し様相が違っている。 死者数の合計は予想よりもかなり少ない。 シリル・ラマポーザ大統領が宣言した厳格な全国的ロックダウンが3月26日に始まって以降、週ごとの死者数は激減した。 市民が外出できなくなると、交通事故など一般的な事象による死者数も減った。 南アフリカの疫学専門家、デビー・ブラッドショー教授は、「アルコール販売が禁止されたことで、殺人件数は半数近くに減った」と言う。 「同時に、行動制限によって他の感染症も抑制できたようだ。冬季に多発するインフルエンザや重症肺炎の感染拡大も例年より少なかった」 規制緩和に伴い、週ごとの死者数は例年レベルに戻りつつある。

超過死亡の数え方

あらゆる死因の死者数を使用した。死亡統計は通常、各国の保健当局や統計当局などが記録し、公表している。集計・確認にはかなり時間がかかるため、最近の死者数の記録はいずれも速報値で、確定するまでには時間がかかる。確定値の死者数は通常、速報値よりも増えることが多い。

過剰死亡の人数は、過去の平均を超えた死者数を表す。年齢調整はされていないため、国ごとの人口構成の違いは反映しない。

各国の超過死者数は100人単位で四捨五入している。

国の選択基準

パンデミック開始から少なくとも4週間にわたる期間について、死者数の頑健なデータを記録している場所を選んだ。信頼できる全国データが得られない場合は、完全なデータが得られる限定的な地域を対象にした。インドネシア・ジャカルタでは、市内の埋葬記録を死者数データの代わりにした。

地域ごとのアウトブレイクの定義

各地域のアウトブレイク開始時期は、COVID-19による5人目の死者を記録した週や月を起点としている。アウトブレイク期間は、大幅修正が想定されないデータが得られる最新の日付まで対象にしている。

ほとんどの場合、予想される死者数の基準値は、2015~2019年の5カ年の平均死者数を採用した。可能な場合は、その国の統計当局が人口変動やその他の環境要因から算定した、予想死者数を採用した。

「特になし」とは

上の表で「特になし」と書かれている場合は、この場所の超過死者数はすべて公式の新型ウイルス死者数に含まれているか、超過死亡がなかったことを意味する。

他の超過死亡の人数は、場所ごとにアウトブレイク期間中、死者総数からCOVID-19死者数を差し引いて計算した。

データの出典は

公式なCOVID-19死者数は多くの場合、各国政府の公式発表をもとにしている。公式データが用意に得られない場合は、欧州疾病予防管理センター(ECDC)の集計データを使用した。

インドネシア・ジャカルタなど、ひとつの国の一部地域については、その地域限定のCOVID-19死者数を使用した。

