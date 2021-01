画像説明,

就任式ではジェニファー・ロペスさんが、「This Land is Your Land(この国はあなたの国)」と「America the Beautiful (美しいアメリカ)」の愛国歌メドレーを披露した。ロペスさんは歌の途中、アメリカ国旗への忠誠の誓いの一部をスペイン語で、熱く口にした