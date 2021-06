【評伝】 イスラエルを作り変えた「やり手」 ネタニヤフ氏退陣

4分前

「Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu」の著者アンシェル・プフェッファー氏は、「(パレスチナ問題は)中東の問題全てを解決するカギだと思われていた」と話す。