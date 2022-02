【北京冬季五輪】 「最も分断生んだ」五輪が開幕 厳格な感染対策と外交ボイコット

2022年2月4日

人権侵害疑惑、外交ボイコット

北京2022の公式スローガン「Together for a Shared Future」(未来に向かって一緒に)は、5つの単語で構成されている。習近平国家主席の話題のフレーズ(そう呼んでいいかわからないが)の一つ、「building a shared future for mankind」(人類の共有の未来を築く)に似ている。