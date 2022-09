イギリスの新国王はチャールズ3世

チャールズ3世に

公式の儀式

国王の最初の宣言

発表の担当者は「神よ王を救いたまえ(God save the King)」と呼びかける。続いて国歌が演奏され、1952年以来初めて、その歌詞は「神よ女王を救いたまえ(God Save the Queen)」ではなく、「神よ王を救いたまえ(God save the King)」になる。