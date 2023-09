歌手リナ・サワヤマさん、「セラピーで過去のグルーミング被害に気付いた」 最新アルバムをBBCに語る

2023年9月28日 10:19

2022年11月にこのアルバムが発売された時、批評家らはこのインダストリアルとニューメタルの影響を受けた曲を「怒りに満ちている」と説明した。音楽誌「Paste」は、「長い間眠っていた火山が爆発した」ようだと表現した。「'Why did you do it? What the hell were you thinking?」(なぜそんなことをした? いったい何を考えていた?)といった歌詞は、10年以上たった今日でも彼女の中に存在する直感的な痛みを物語っている。