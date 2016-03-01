【移民危機】次に行くとしても路上しか　仏カレー「ジャングル」解体で

英仏海峡近くのフランス・カレーにある「ジャングル」と呼ばれる移民キャンプで2月29日、掘っ立て小屋などの解体を始めた当局と移民の間で衝突が起きた。
スーダン内戦を逃れてこの「ジャングル」までたどり着いたというムアサさんに、BBCが話を聞いた。
（英語記事 EU migrant crisis: 'I don't want to go into a refugee camp'）
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英仏海峡近くのフランス・カレーにある「ジャングル」と呼ばれる移民キャンプで2月29日、掘っ立て小屋などの解体を始めた当局と移民の間で衝突が起きた。
スーダン内戦を逃れてこの「ジャングル」までたどり着いたというムアサさんに、BBCが話を聞いた。
（英語記事 EU migrant crisis: 'I don't want to go into a refugee camp'）