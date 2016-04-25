米オハイオ州で一家8人殺害　犯人不明

米オハイオ州南部パイク郡の農村部で22日、一家8人が就寝中に何者かに頭を撃たれて射殺されているのが発見された。

殺害されたのは大人6人と16歳少年、19歳少女の8人。眠ったまま殺された母親の隣にいた生後4日の赤ちゃんなど幼い子供3人は無事で、警察に保護された。

犯人は特定されていない。

（英語記事 Ohio shootings: Eight members of Rhoden family killed in Pike County）