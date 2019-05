飛行機に乗る人は年々増え続け、今では年間40億人が利用する。

しかし、飛行機は大量の温室効果ガスを排出するため、対策が急務となっている。

自分の行動に伴う炭素など温室効果ガスの排出量を「カーボン・フットプリント(炭素の足跡)」と呼ぶが、現代生活に欠かせない飛行機の利用を続けながら、この「カーボン・フットプリント」を減らすにはどうしたら良いか、BBCのローラ・フォスター記者が解説する。

BBC Environment Reporter Laura Foster explains some of the things you can do to reduce the carbon footprint of your flight.