ドナルド・トランプ米大統領は12月18日、つまりクリスマスのちょうど1週間前、下院で弾劾訴追されるアメリカ史上3人目の大統領になった。

上院による弾劾裁判を前に、「クリスマスの12日間(The Twelve Days of Christmas)」という欧米で長く愛されてきたクリスマスの数え歌をもじって、「弾劾調査の12日間」という作・BBCニュースの替え歌を、ワシントン国際合唱団に歌ってもらった。

オリジナルの英語歌詞は「クリスマスの1日目、最愛の人が私に送ってくれた(On the first day of Christmas, my true love sent to me)」で始まる。多くの人が一斉に歌えるサビは5日目にくれた、「5つの金の指輪(five golden rings)」だ。

(撮影・編集:トリスタン・シミニとピーター・ムルター、製作:ベラ・マクシェイン)