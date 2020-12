息子のあざと同じ場所にタトゥー カナダのお父さんが30時間以上かけ

タトゥーを入れるには30時間以上かかったというが、まさに「自分の肌の中でしっくり居心地がいい」(feel comfortable in his own skin、自分自身で納得して受け入れている、の意味の慣用句)ことが大事だと考えるプルーさんは、息子を支えられればうれしいと話している。