イギリスで新型コロナウイルス感染が拡大　理由と対策は？

イギリスで新型コロナウイルス感染が拡大　理由と対策は？

イギリス政府は2月24日、新型コロナウイルス対策の制限を全廃した。その一方で、国内の感染者数は増え続けている。

BBCのロズ・アトキンス司会者が、状況を解説する。