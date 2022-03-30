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イギリスで新型コロナウイルス感染が拡大 理由と対策は？
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イギリスで新型コロナウイルス感染が拡大 理由と対策は？
43分前
イギリス政府は2月24日、新型コロナウイルス対策の制限を全廃した。その一方で、国内の感染者数は増え続けている。
BBCのロズ・アトキンス司会者が、状況を解説する。
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