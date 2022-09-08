英エリザベス女王が死去、一報が入った瞬間のBBC報道

英エリザベス女王が死去、一報が入った瞬間のBBC報道

英王室は8日夕、エリザベス女王が滞在中のスコットランド・バルモラル城で亡くなったと発表した。96歳だった。

BBCのヒュー・エドワーズ司会者が一報を伝えた。