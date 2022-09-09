エリザベス女王死去を受け、バッキンガム宮殿に集まる人々

エリザベス女王死去を受け、バッキンガム宮殿に集まる人々

英王室は8日夕、エリザベス女王が滞在中のスコットランド・バルモラル城で亡くなったと発表した。96歳だった。

訃報を受け、ロンドンのバッキンガム宮殿前には多くの人々が集まり、女王の死を悼んだ。