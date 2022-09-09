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エリザベス女王死去を受け、バッキンガム宮殿に集まる人々
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エリザベス女王死去を受け、バッキンガム宮殿に集まる人々
6分前
英王室は8日夕、エリザベス女王が滞在中のスコットランド・バルモラル城で亡くなったと発表した。96歳だった。
訃報を受け、ロンドンのバッキンガム宮殿前には多くの人々が集まり、女王の死を悼んだ。
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