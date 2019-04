Image copyright CIA 이미지 캡션 CIA의 첫 인스타그램 사진

미국 중앙정보국(CIA)이 인스타그램에 공식 계정을 개설하고 CIA 꿈나무들을 고려해 '친근한 게시물'을 올렸다.

CIA 성격상 비밀주의, 신중함, 그림자 같은 첩보 수행 등의 이미지를 지니고 있는데 소셜 미디어 플랫폼에 가입했다는 것 자체가 아이러니하다는 평이다.

계정 프로필에는 '우리는 미국의 첫 번째 방어 라인'이라고 적혀있어서 얼마나 심각한 업무를 수행하는지 보여주고 있다.

하지만 첫 게시물로는 장난기가 담긴 사진이 올라왔다.

CIA는 변장할 때 쓰는 것으로 보이는 은빛 곱슬머리 가발부터 외국 지폐 더미에 이르기까지 온갖 물품이 놓인 책상 사진을 올렸다.

그러면서 '눈을 가늘게 뜨고 세밀히 훔쳐본다(I spy with my little eye)'라는 문구를 달았다.

팔로워들에게 암호 같은 사진 속 물체가 의미하는 바를 파악해보라는 과제를 던졌다.

CIA의 이런 변화는 소셜미디어에 친숙한 젊은 세대 요원과 분석가 등을 채용하려는 노력의 일환이다.

인스타그램 사용자 대부분은 만 30세 이하다.

CIA 대변인은 "인스타그램 가입은 CIA의 이야기를 공유하고 재능 있는 미국인들을 채용하려는 시도"라며 "이 계정을 통해서 요원의 생활이 어떤지 살짝 보여주겠지만, 비밀 장소에서 찍은 셀카는 올려주긴 어렵겠다"며 농담 섞인 말도 던졌다.

지나 해스펠 CIA 국장은 지난주 있었던 앨라배마 주 오번 대학에서 열린 질의응답 시간에서 인스타그램 계좌 개설 계획을 발표한 바 있다.

CIA 첫 게시물...어떤 뜻 담고 있나?

사진 속 물건은 어떤 상징을 담고 있는지 찾아봤다.

1) 식물 화분: 식물(plant)은 CIA가 해외에 심어놓은 정보원들을 상징한다.

2) 8시 46분을 가리키는 탁상시계: 2001년 9.11 테러 당시 항공기가 뉴욕 월드 트레이드 센터 북측 타워에 충돌한 시간이다.

3) 중국 지도: 미국의 주요 라이벌

4) 황금 올빼미: 지혜의 여신 아테나를 상징한다. CIA 최고운영책임자인 앤디 마크리디스가 제공한 것

5) 사악한 눈을 닮은 부적(?): CIA 요원들이 직면한 위험을 상징적으로 보여주는 것일수도 있다.

6) 얼굴 그림: 1980년 이란에서 미국 외교관 인질 6명을 구한 전설의 요원 토니 멘데즈.

7) 두 개의 커프스 링크: 요원들이 서로를 식별하기 위해 사용하는 물건

8) 은빛 가발: 위장할 때 사용하는 가발

9) 신분증: 해스펠 국장의 얼굴 사진이 들어있는 CIA 요원증

10) 종이 가방: 증거를 없애기 위해 요원이 사용하는 일급 기밀 가방

Image copyright Reuters 이미지 캡션 지나 해스펠 CIA 국장

해스펠 국장은 이번 CIA 인스타그램 계정 개설은 디지털 시대에 발맞추려는 시도라고 말했다.

하지만 CIA가 소셜 미디어에 발을 들인 건 지난 2014년이다. CIA는 트위터와 페이스북 계정도 이미 운영하고 있다.