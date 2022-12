아프간 여성들의 알려지지 않은 이야기

59분 전

탈레반 재집권 몇 달 전인 작년 8월, 아프가니스탄 여성 작가 18명은 실제 삶을 바탕으로 한 허구의 이야기를 집필했다. 그렇게 올해 초 책 '내 펜은 새의 날개(My Pen is the Wing of a Bird)'가 출판됐다.