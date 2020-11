북한: 탈북민들에게 영어는 ‘생존의 문제’다

북한의 영어 교육: "전쟁 영어를 배웠어요"

"기본적으로 저희에게 꼭 가르쳐줬던 문장 중의 하나가 '우리는 경애하는 김정일 장군님의 참된 전사들이다' 이걸 영어로 말하는 거예요. 영어로 하면 "I am the soldier of our supreme leader Kim Jong-il.". 그 기억이 제일 많이 나요."