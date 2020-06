북한: 먹방, 브이로그, 키즈 유튜버… 진화하는 북한의 유튜브

'은아'의 영상은 현재 'Echo of Truth'라는 유튜브 채널에서 볼 수 있다. '평양의 은아(Un A from Pyongyang)'라는 브랜딩이 눈에 띈다. '이수진'의 영상은 'New DPRK' 채널에서 볼 수 있는데, 화면에 북한식 서체로 '리수진의 1인 TV'라는 로고가 찍혀있다.