BBC '올해의 여성 100인' 공개... 2021년엔 누가 명단에 올랐나?

이민 및 민법 전문가인 레하나 포팔은 현재 영국의 아프가니스탄 철군 이후 고국에 남겨진 아프가니스탄 통역사와 번역가, 관계자들을 지원하고 있다.

포팔은 잉글랜드와 웨일스에서 변호사로 개업한 최초의 아프가니스탄 여성이다. 그녀는 5살 때 난민 신분으로 영국에 와서 국제 정치와 법률을 공부했고 지금은 인권 변호사로 일하고 있다.

2019년 그녀는 올해의 여성 변호사(Barrister of the Year at the Inspirational Women in Law Awards)로 선정되었다.

*아프가니스탄의 여성과 소녀들이 두려움 없이 교육과 일과 삶의 자유를 누릴 수 있기를 희망합니다.