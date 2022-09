'죄송하지만 키가 작아서'...'키 차별주의'가 커리어에 미치는 영향

키가 '큰' 성공과 키가 '작은' 실패?

예를 들어 영어에서 'draw the short straw (직역: 짧은 빨대를 뽑다)'는 '운이 나빠 싫은 일을 떠맡게 되는 상황'을 뜻하며, 'fall short(부족하다)'나 'be short-changed(부당한 대우를 받다)' 등 'short(짧은, 키가 작은)'와 관련된 표현은 실패 등 부정적인 뜻일 때가 많다.

반면 'stand tall(당당해 보이다)', 'fulfil tall orders(어려운 일을 해내다)', 'grow into great(성공하다)', 'tall oaks from little acorns grow(작은 데서 시작한 큰 성공)', 'be head-and-shoulders above the rest(남들보다 우위에 있다)' 등 'tall(키가 큰)'과 관련된 표현은 성공을 뜻하는 경우가 많다.