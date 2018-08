[BBC 라디오] 맥도날드 배달원이 1인 시위에 나선 진짜 이유는?

Image copyright PARK JUNG HOON 이미지 캡션 배달원 박정훈 씨는 동료의 '쓰러질 것 같다'는 말에 1인 시위에 나섰다고 말했다

[앵커] 회사 규정에 따라 늘 정해진 옷 그러니까 제복을 입고 일해야 하는 직업군이 있죠.

연일 폭염이 이어지고 있는 이번 여름. 노동자들이 제복에 대한 시정이 필요하다는 목소리가 높습니다.

BBC 김기환 기자가 전해드립니다.

[기자] 한국 유명 고기겹빵(햄버거) 가게에서 오토바이로 배달을 하는 박정훈(34) 씨.

배달할 땐 회사에서 정해놓은 규정대로 흰색 상의에 두꺼운 청바지를 입고 나섭니다.

"작년에는 좀 쉬어가는 날씨도 있었는데 올해는 언제 끝날지 모르는 폭염 때문에 힘들었고요. 7시간 반 동안 35도 이상의, 만약에 아스팔트 위라고 한다면 체감 온도가 50도까지 되거든요. 이 온도에서 통풍도 안 되는 청바지를 입고 일한다는 게 너무 괴롭고요. 햇볕은 위에서 찌고 밑에서는 아스팔트 열이 올라오니까 머리가 어지럽고 속이 메스껍고 하는 증상이 계속 나타나고 있어요. 이런 것이 사실 상당히 위험한 상황인 거죠."

박정훈 씨는 얼마 전부터 배달 노동자를 위한 폭염 대책을 마련해달라며 1인 시위를 벌이고 있습니다. 회사에서 정해 놓은 청바지 규정이 배달 근로자의 건강을 위협하고 있다는 게 그 이유.

"무엇보다 결정적으로 어느 날 동료가 문을 열고 들어오면서 오늘 날씨 진짜 덥다, 머리가 어지럽다 이러다 쓰러지겠다고 말을 했어요. 누구 하나 쓰러지기 전에 무언가를 바꿔야겠다. 그래서 1인 시위를 해야겠다 결정했어요. 두려웠던 건, 제가 모든 맥도날드 라이더를 대표할 순 없잖아요. 그리고 한국에서 사실 폭염수당이란 말을 쓴 사람이 없더라고요. 주변의 반응이 어떨까, 뭐 이런 두려움이 컸고요. 본사보다는 저와 같이 일하는 동료들의 반응이 어떨지에 신경이 쓰였습니다. (1인 시위 이후) 생각보다 많은 지지를 받았어요. 그래서 기뻤고요. 폭염수당 100원이라는 요구에 많은 사람이 놀라워하고 지지를 많이 보내주시더라고요."

박정훈 씨는 오토바이를 탈 때 긴 바지를 입어야 한다는 규정엔 동의하지만, 얼굴 전체를 가리는 헬멧보단 반만 가리는 헬멧을, 얼음으로 된 조끼 등 여름용품 지급과 함께 폭염 시 적용되는 배달 지침이 필요하다고 말합니다.

박 씨는 배달지침이 나올 때까지 1인 시위를 이어가겠다고 말합니다.

이미지 캡션 연일 고온 현상이 일어나고 있는 영국에서 학생들이 교복 규제를 완화해달라고 주장하고 있다

영국 웨일즈 지역의 한 중고등학교.

남학생들이 교복 규제를 완화해달라고 말합니다.

"이렇게 날이 더운데 꼭 긴바지를 입어야 한다는 교칙은 말이 안 된다고 생각해요. 특히 여학생들은 스타킹 없이 치마를 입어도 되는데, 남학생들만은 긴 바지를 입어야 한다니요. 이건 불공평해요."

("Wearing trousers is just not really a clever rule. You're getting so hot at the moment, and its quite prejudiced because the girls are allowed to have skirts without tights")

학부모들도 연일 30도 이상의 고온 현상이 이어지고 있다며 긴 바지 교복 규제를 완화해달라고 나섰고, 영국 교육부는 교복에 대한 수칙은 학교 재량에 맡긴다고 밝혔습니다.

이런 가운데 영국 공영방송 BBC는 최근 기사를 통해, 기록적인 폭염이 이어지고 있는 상황에 제복 규제에 대한 재검토가 필요하다고 말합니다.

Image copyright VALENTINO DIESI 이미지 캡션 BBC는 더위를 유발하는 유니폼으로 요리사, 간호사, 소방대원, 지하철 역무원, 비행기 승무원 등을 꼽았다

특히 병원에서 근무하는 간호사들의 제복과 더불어, 군인, 목사, 요리사, 안전원들의 제복 역시 더위를 많이 유발하는 옷이라며 노동자들의 건강과 직결된 만큼 시정이 시급하다고 밝혔습니다.