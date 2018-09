Image copyright Scott Franks 이미지 캡션 리아 케임브리지는 터키의 한 병원에서 마취 상태에 있는 동안 세 번의 심장마비를 겪었다

세 아이의 엄마 리아 케임브리지(29)는 터키 이즈미르의 한 병원에서 마취 상태에 있는 동안 세 번의 심장마비를 겪고 사망했다.

케임브리지는 복부 지방을 엉덩이에 주입하는 'BBL(Brazilian Butt Lift/ 브라질리언 엉덩이 리프트)'수술을 받는 중이었다.

허리를 잘록하게 만들고 엉덩이를 더 크게 만드는 이 성형수술은 왜 계속해서 더 많은 인기를 얻고 있고, 왜 이 수술을 해외에서 받는 것이 더 위험할까?

케임브리지의 파트너 스콧 프랭크스(31)는 케임브리지가 출산 이후 과도한 복부 지방이 늘어난 이후 수술을 받기로 했다고 말했다.

그는 영국보다 더 저렴하게 수술을 받을 수 있는 터키로 향했다고 한다.

케임브리지의 이웃들은 프랭크스의 반대에도 불구하고 케임브리지가 수술을 받기 위해 해외로 떠났다고 말했다.

Image copyright Getty Images 이미지 캡션 킴 카다시안은 날씬한 허리와 둥근 엉덩이를 가진 대표적인 해외 유명인사다

해외에서 엉덩이 성형수술을 받은 것이 비극적인 결과를 초래한 경우는 케임브리지뿐만이 아니다.

조이 윌리엄스(24)는 2014년 10월 영국 런던에서 태국으로 가 엉덩이 확대 수술을 받았지만, 마취로 인해 수술 부위가 감염되어 사망했다.

3년 전 또 다른 영국 런던 출신인 클라우디아 아데로티미(20) 또한 미국에서 엉덩이 리프팅 수술을 받은 이후 사망했다.

이미지 캡션 클라우디아 아데로티미는 엉덩이 성형 수술 이후 엉덩이에 주입된 물질이 장기에 퍼져 사망했다

성형외과 컨설턴트이자 영국성형외과의사협회(British Association of Aesthetic Plastic Surgeons) 회원인 의사 브라이언 마유는 BBL 시술이 다른 많은 성형수술보다 위험하다고 여겨지지는 않는다고 한다.

마유는 "위험은 성형수술이 적절한 사후관리 없이 (성형수술) 자격이 없는 외과 의사들에 의해 진행되기 때문에 생기는 것"이라고 말했다.

이어 "지방을 엉덩이 밑 근육 조직에 깊이 주입하게 되면 지방을 정맥에 잘못 주입할 위험이 있다"며 "잘못 주입된 지방은 혈류를 따라 폐로 전달되고 이는 죽음을 초래할 수 있다"고 말했다.

Image copyright Scott Franks/Facebook 이미지 캡션 스콧 프랭크스는 케임브리지가 사망한 이후 큰 상처가 남았다며 다른 사람들에게 성형수술의 위험에 대해 생각해봐야 한다고 경고했다

프랭크스는 '더 선(The Sun)'과의 인터뷰에서 "리아는 마취 상태에 있었고 혈류 속에 지방 침범 때문에 합병증이 생겨 산소 수치가 떨어졌다"며 "다시 안정을 찾았지만, 곧 세 번의 심장마비가 왔고 의사들이 할 수 있는 것은 아무것도 없었다"고 말했다.

마유는 국제 성형외과 의사들은 BBL 수술 절차를 감시하고 보고할 대책위원회를 구성했다고 말했다.

그는 BBL 수술 중 사망률은 3,000명 중 1명으로 조사되었으며, 조사된 치명적 사례에 따르면 모두 엉덩이 근육에 주입되는 지방을 특징으로 한다고 말했다.

Image copyright Getty Images 이미지 캡션 카일리 제너는 엉덩이 확대 성형수술 의혹을 부인했다

영국 서부 첼시에 있는 카도간 클리닉(Cadogan Clinic)을 운영하는 외과 의사는 지난 4년 동안 이와 같은 엉덩이 성형수술을 받는 경우가 증가했다고 말했다.

그는 "(엉덩이 성형수술은) 최신 유행"이라며 "몇 년 전만 해도 모든 사람이 엉덩이가 더 작기를 원해서 엉덩이 지방흡입이 가능한지 물었다"고 말했다.

이어 만일 "풍선 같은 엉덩이" 유행이 지나면 BBL 수술을 받은 환자들은 다시 지방흡입술로 엉덩이 지방을 제거하길 원할 것이라고 말했다.

왜 '큰 엉덩이'를 선호할까?

마유는 곡선이 큰 체형을 선호하는 것은 대중문화의 영향이 크다며, "우리는 민족적으로 다양한 세계에 살고 있고 우리가 가진 체형과는 다른 체형을 선망하기도 한다. 오늘날의 기술력이 이를 가능하게 해준다"고 말했다.

킴 카다시안, 카일리 제너, 카디비와 같은 해외 유명인사들은 소셜 미디어에 그들의 크고 둥근 엉덩이를 강조하는 사진들을 계속해서 게시한다.

Image copyright Getty Images 이미지 캡션 래퍼 카디비는 엉덩이에 필러를 주입했다고 밝혔다

카일리 제너는 자신의 블로그에 자신의 엉덩이는 체중증가로 인해 커졌다고 말했다.

제너는 "나는 엉덩이 확대 수술을 받은 적이 없다. 나는 원래 120파운드(54kg)였다. 정말 말랐었다. 지금 나는 136파운드(61kg) 정도 나간다. 하지만 괜찮다. 나는 탄탄한 게 좋다"고 말했다.

카디비는 음악계에 발을 들이기 전 뉴욕에서 스트리퍼로 활동하던 시절 엉덩이 확대 수술을 받았다고 밝혔다. 그는 수술을 받은 이후 5일 동안 실리콘이 누출됐다고 말했다.

카디비는 GQ와의 인터뷰에서 자신보다 더 많은 돈을 버는 스트리퍼 동료들을 보고 엉덩이 성형수술에 800달러 (한화 약 890만 원)를 지급했다고 밝혔다.

영국 리얼리티쇼 '디 온리 웨이 이즈 에섹스(The Only Way Is Essex)'의 클로이 심스는 자신이 "에섹스에서 가장 평평한 엉덩이"를 갖고 있다고 불평하며 엉덩이 성형수술을 받은 것을 공개했다.

심스 인스타그램의 2013년 사진과 2018년 사진을 비교해보면 체형에 변화가 있음을 알 수 있다.

엉덩이 성형 수술, 위험 감수할 가치 있을까?

Image copyright Getty Images 이미지 캡션 BBL 수술은 복부지방을 엉덩이로 옮기는 수술이다

BBL 수술은 복부지방을 줄이고 엉덩이를 크게 만들 수 있어 한 번에 두 가지 수술이 가능하다는 점에서 일부 여성들에게 더 매력적으로 느껴질 수 있다.

마유는 "한 번의 수술로 두 가지를 얻을 수 있다. 원하지 않는 곳에서 지방을 제거하고 제거된 지방을 원하는 것에 주입하는 것"이라고 말했다.

그는 수술 비용은 영국에서보다 터키와 같은 나라에서 더 저렴하다고 말했다.

하지만 마유는 "사람들이 과도한 마케팅에 매료된다고 생각한다"며 "(광고 및 자격증이) 모두 외국어로 되어있기 때문에 안전한 병원인지, 외과 의사들이 신뢰할만한 의사들인지 확인할 방법이 없다"고 말했다.

그는 "상업적인 곳들은 수술을 원하는 사람들이 수술에 적합한지 아닌지와는 상관없이 모든 사람을 받을 것"이라고 말했다.

마유는 "저렴한 수술로 인해 환자들은 심각한 합병증을 겪을 수 있고, 일부 비극적인 사례가 보여주듯 심지어 죽음에까지 이를 수 있다"고 경고했다.