[앵커] 반 세기 넘게 냉전을 이어왔던 미국과 쿠바.

2014년 12월 당시 버락 오마바 대통령이 쿠바와의 협력 재개를 본격 발표한 이래, 2015년엔 쿠바 내 미국 대사관까지 문을 열며 양국 관계는 서서히 정상화되는 듯했죠.

하지만 그런 분위기에 찬물을 끼얹은 사건이 하나 있었습니다. 이른바 '음파 공격 의혹'.

이 문제를 논의하기 위해 양국 관계자들이 미국 워싱턴에서 마주 앉았습니다.

과연 어떤 사건이고, 현재 양국 관계는 어떤 상태인지 황수민 편집장이 짚어봤습니다.

[기자] 2016년 12월, 쿠바 수도 아바나의 미국 대사관 직원 24명이 갑자기 원인 모를 두통을 호소했습니다.

이들은 공통적으로 '청각에 이상이 생긴 것 같다'고 진술했고, 인간의 귀를 괴롭히는 수준의 파장을 이용해 청각은 물론 뇌신경에까지 영향을 미치는 '음파 공격'이 원인일 수 있다는 추측이 나오기 시작했습니다.

미국은 즉각 미국 내 쿠바 외교관 두 명을 쫓아내고, 쿠바의 미 대사관을 닫는 방안을 고려하겠다고 나섰습니다.

공격 주체로 지목된 쿠바 정부는 의혹을 부인했습니다.

그러나 이듬해 또다른 직원 두 명이 같은 증상을 호소한 데 이어 병원에서 청각 이상 확진 판정을 받자 상황은 심각해졌습니다.

그해 9월 미국은 필수 인력을 제외한 자국 대사관 직원 대부분을 쿠바에서 철수시켰고, 자국민들에겐 쿠바 여행을 자제하라는 권고까지 내렸습니다.

현지시간 지난 13일 워싱턴에서 열린 양국의 회의엔 의학 전문가들도 참석했습니다.

하지만 눈에 띄는 진전은 없었던 것으로 알려졌습니다. 쿠바 외교부 관계자가 말합니다.

"쿠바의 전문가들은 지금까지 알려진 정보들이 미국 정부가 주장하는 신체 공격 및 뇌 손상설을 입증하기 충분치 않다는 사실을 확인했습니다."

("The Cuban experts verified that the information provided is completely unable to support the hypothesis of health attacks and brain damage suggested so far by the State Department.")

사건의 배후와 원인 역시 아직 밝혀지지 않은 상황입니다.