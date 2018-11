Image copyright Getty Images 이미지 캡션 보이스카웃은 '보이'를 빼면 더 포괄적이 될 것이라고 말한다

미국 걸스카우트연맹이 보이스카우트연맹을 고소했다.

보이스카우트가 이름에서 '보이(boy)'를 빼고 2019년부터 '스카우트 BSA'로 바꾸기로 했기 때문이다. 보이스카우트는 이같은 계획을 지난 5월에 발표한 바 있다.

1910년 설립된 후 108년 만에 이름에서 보이(boy)가 빠지는 것으로, 여자 어린이 대원에게 문호를 개방하는 차원에서 내린 결정이다.

하지만 걸스카우트는 보이스카우트의 명칭 변경이 자신들에게 피해를 준다고 주장하며 상표 위반으로 명칭 변경에 가처분 신청했다.

둘다 '스카우트'인데 왜 서로 첨예하게 대립하는 것일까?

걸스카우트와 보이스카우트는 엄연히 소속이 다른 조직이다.

미국걸스카우트연맹(Girl Scouts of the USA)은 "걸가이드∙걸스카웃세계협회(The World Association of Girl Guides and Girl Scouts)" 산하 조직이고, 미국보이스카우트연맹(Boy Scouts of America)은 "스카우트운동세계조직(World Organization of the Scout Movement)" 산하 조직이다.

걸스카우트가 맨해튼 연방 법원에 제출한 서류에 따르면 "미국 걸스카우트연맹은 여자 어린이를 대상으로 하는 리더십 개발 프로그램을 제공함으로써 '걸스카우트'와 '스카우트' 상표에 대한 고유한 권한이 있다"고 주장했다.

이어 보이스카우트가 명칭을 변경할 경우 걸스카우트의 가치를 떨어뜨릴 수 있다며, 이미 일각에서는 걸스카우트가 보이스카우트와 합병했다고 착각하고 말했다.

이에 대해 보이스카우트연맹은 성명서를 내고 소송을 검토 중이며 "지역 사회에서 두 단체 모두 여자 어린이들과 남자 어린이들을 받아드릴 기회"가 있다고 믿는다고 밝혔다.

지난해 10월 보이스카우트연맹 이사회는 만장일치로 보이스카우트를 남자 어린이에 국한하지 않고 11∼17세 모든 어린이를 받기로 결정했다.

보이스카우트의 결정은 컵스카우트의 전례를 따른 것이다. 7세에서 10세 어린이를 받는 컵스카우트 역시 올해 들어 모든 어린이에게 문호를 개방한 바 있다.

하지만 보이스카우트가 지난 5월 이같은 계획을 발표했을 때도 걸스카우트는 강하게 반발했다. 연맹 대표 케이티 호핀카는 "대원 수가 줄고 있는 것을 만회하기 위해 여자 어린이들을 모집하려는 꼼수"라고 비판했다.

미국 보이스카우트연맹 대원 수은 미국 전역에 230만 명 정도로 2000년에 비해 3분의1이 줄었다. 걸스카우트연맹 대원 수는 200만 명 정도다.