'왕좌의 게임' 속 여성들은 말을 하지 않는다?

최근 종영한 화제의 HBO 드라마 '왕좌의 게임'속 여성의 대사는 남성의 3분의 1이라는 조사 결과가 나왔다.

지난 주 8개의 시즌이 성대하게 막을 내렸지만, 드라마 속 여성의 이미지에 대한 논란은 계속되고 있다.

자료에 따르면 총 8개의 시즌을 통틀어 남성 캐릭터의 대사 분량이 전체의 75%를 차지한다.

리서치 그룹 세르타이(Ceretai)의 분석 결과다.

'왕좌의 게임' 속 여성 캐릭터의 대사 분량은 시즌마다 달라지는데 시즌1에서 4분의 1 정도였다가 시즌7로 가면서 3분의 1까지 소폭 증가한다.

여성 캐릭터들이 최전선에 등장하는 시즌 8에서는 오히려 여성의 대사 분량이 역대 최저치다.

자료를 분석한 세르타이는 머신 러닝으로 대중문화 속 다양성을 분석하는 스웨덴 IT 회사다.

영상 속 남성과 여성의 음성을 구분하는 알고리즘을 통해 성별에 따른 대사 분량을 초 단위로 계산해 자료를 내놓고 있다.

자동화 시스템이 그렇듯, 이 알고리즘도 매번 남녀를 정확하게 구분하지는 못한다. 정확도는 약 85%, 즉 보고된 것보다 실제는 조금 높거나 낮을 수 있다. 하지만 자료를 보면 드라마 속 남성과 여성의 대사 분량은 한참 차이가 난다.

세르타이의 공동 창업자 리사 함버그는 이번 분석을 통해 미디어 속 여성 묘사에 많은 문제가 있음을 시청자들에게 알려주고 싶었다고 BBC와의 인터뷰에서 말했다.

"드라마의 시청을 반대하는 게 아니라 드라마 속 세계관이 올바르지 않다는 것을 알려주기 위해서다."

세르타이 연구원들은 '왕좌의 게임' 속 여성 인물 대사 분량을 30% 정도로 예상했다. 이것이 영화 속 여성 대사량의 평균이기 때문이다. USC 아넨버그 커뮤니케이션스쿨이 900여개의 흥행 영화 속 성적 불평등을 조사한 결과로는 그렇다.

'왕좌의 게임' 속 여성 인물 대사 분량이 가장 높았던 회는 시즌 4의 5회, '첫 번째 이름(First of His Name)'이다.

세르세이 라니스터와 대너리스 타르가르옌 등 여성 등장인물이 끌고 가는 줄거리 덕분에 여성의 대사 분량은 남성과 거의 동등하여, 거의 50%에 이른다.

전체 시즌을 통틀어 대사 분량의 평등성에서 최악을 기록한 에피소드는 시즌 1의 7회, '이기거나 죽거나(You Win or You Die)'다. 이 에피소드에서 여성 인물의 대사량은 6분의 1이다.

평론가 마일스 맥넛은 이 에피소드를 본 후 '섹스포지션(sexposition)'이라는 용어를 만들어 내기도 했다. 섹스포지션이란 'exposition(해설)'과 'sex'의 합성어로, 등장인물의 동기나 복선을 설명할 때 성관계 장면을 사용하는 것을 뜻한다.

Image copyright HBO/Sky Atlantic 이미지 캡션 미국 소프트웨어 회사 루커에 따르면 시즌 1부터 7까지 전반적인 등장인물의 수는 여성 1명당 남성 3명 정도다

시리즈 중반으로 가면서 성별 대사 비율은 점점 개선되어 시즌 7에 이르면 여성 대사 분량이 약 3분의 1로 오르고, 이는 '왕좌의 게임' 시즌 중 가장 높은 수치이다.

그러나 마지막 시즌에서 여성 대사 분량은 평균 최저인 약 5분의 1이다. 함버그는 "긍정적인 결과를 기대했으나 자료 분석 결과는 그 반대였다"고 말했다.

네 번째 에피소드 'The Last of the Starks'에서 여성의 대사 분량은 20%에도 미치지 않는다.

최종 에피소드에서도 남녀 성비는 남성 80%, 여성 20%로 최저치를 기록했다.

나오지만 말하지 않는다

'왕좌의 게임'엔 강한 여성 캐릭터가 등장하기 때문에 이번 조사 결과는 일부 시청자들에게 놀라울 수 있다.

최종 시즌엔 대너리스부터 아리아 스타크에 이르기까지 여성들의 전투와 복수 이야기가 중심에 있었다.

노팅엄 트렌트 대학에서 미디어 연구를 가르치는 스테파니 겐즈 박사에 따르면 여성 인물의 가시성이 큰 의미가 있는 것은 아니다.

"여성이 눈에 확 띄고 신체가 잘 보이기 때문에 오해할 수 있다. 가시성이 의미 있는 언어와 같은 효과가 있다고 생각할 수도 있지만 반드시 그런 것은 아니다."

특히 시즌 초반 여성들은 "몸으로 말했다"고 지적하며 "시청자들은 여성들의 대사가 거의 없다는 걸 눈치채지 못할 것"이라고 말했다.

"현실에서 일어나고 있는 일을 확인해주는 것뿐이다. 여성의 목소리는 잘 드러나지 않는다."

Image copyright HBO/Sky Atlantic 이미지 캡션 최종 시즌에서 대너리스 타르가르옌의 캐릭터 변화는 많은 논란을 일으켰다

'왕좌의 게임'은 여성 인물들의 과도한 성적대상화와 여성을 대상으로 한 폭력적인 장면으로 비판을 받아왔다.

드라마의 일부 출연진들은 과거에 '이 시즌의 중심 인물은 모두 여성'임을 강조하며 여성 혐오에 대한 혐의를 부정했다.

왕좌의 게임과 영화 산업 전반의 상황을 비교해보면?

소프트웨어 개발자 하나 앤더슨의 이전 연구에 따르면, 영화에서 남성과 여성 캐릭터에게 주어지는 대사 분량에는 큰 차이가 있다.

앤더슨이 2천여 개의 각본을 분석해본 결과 4분의 3의 각본에서 남성의 대화가 60% 이상이었다.

BBC 100 Women 팀의 분석 역시 비슷한 결과를 보여주는데, 오스카 시상식에 초대된 영화들 가운데 베크델 테스트(Bechedel Test), 즉 영화에서 여성의 대사 비중을 측정하는 시험을 통과한 영화의 수는 절반도 안 된다.

대사가 적으면, 출연 시간도 적을까?

미국 소프트웨어 회사 루커(Looker)의 분석에 따르면 남성과 여성에게 할당되는 대사의 개수도 균등하지 않았다.

시즌 1부터 7까지의 대사를 분석해 대사량이 가장 많은 15명의 남성과 15명의 여성 캐릭터를 선정했다.

상위 30위 캐릭터들의 대사 개수를 보면 남성이 여성보다 29% 더 많았다.

그렇다면 '왕좌의 게임' 등장인물 중 누가 가장 말을 많이 했을까?

티리온 라니스터가 1천3백 개의 대사로 단연 1위를 차지했는데, 여성 1위 세르세이 라니스터보다도 32% 많았다. 세르세이의 전체 순위는 남동생 티리온과 존 스노우의 뒤를 이은 세 번째다.

상위 15명 중 남성 캐릭터는 9명이나 된다.

심지어 살아있는 여성 캐릭터보다 죽은 남성 캐릭터에게 더 많은 대사가 주어졌다.

예를 들어, 시즌 1에서 죽은 네드 스타크는 시즌 7의 마지막까지 살아남은 마저리 티렐이나 멜리산드레보다 대사가 더 많다.

"여성보다 남성의 등장 시간이 더 많다는 것을 이미 알고 있었지만 이 결과는 우리를 놀라게 했습니다"라고 루커의 웹 최적화 전문가 김수지는 말했다. "자료를 어떤 식으로 분석하든 여성 인물들의 가시성이 한결같이 낮다는 사실을 발견했습니다."

루커의 이전 분석에 따르면 남성 인물의 전체 화면 등장 시간은 여성과 비교해 15% 더 많았다.

화면 등장 시간에서의 남녀성차는 대사 분량에서의 차이보다 적지만 여전히 많은 사람이 생각하는 것보다 공정하지 않다고 연구자는 지적한다.

김수지는 "왕좌의 게임 속 여성 캐릭터들이 실제로 말할 기회와 보여지는 시간은 적지만 대중들은 이들이 매우 강하고 독보적이라고 생각한다"고 말했다.

"영화나 드라마에서 강한 여성 캐릭터는 극히 적기 때문에 이들이 우리의 마음에 큰 인상을 남기는 것일까요? 그래서 보이지 않을 때조차 여전히 존재감을 갖는 걸까요?"

'왕좌의 게임' 속 여성들은 무슨 말을 할까?

루커의 분석에 따르면 드라마 속 남성 인물들은 대사 속에서 더욱 남성적인 어휘인 남성들'(men), 남성(man), 왕(King), 부군(Lord) 등을 사용하는 경향을 보여준다.

그러나 여성 인물들은 사랑(love), 떠나다(leave), 부탁입니다(please), 남편(husband), 그리고 주인님(master)이라는 단어를 더 자주 쓴다.

"여성들이 쓰는 언어에는 딸, 아리아(이름), 그리고 바보, 거짓말 같은 특정 언어를 남성과 비교해 더 많이 사용한다"고 김수지는 말했다.

"전체적으로 여성들의 행동과 말은 여전히 성별 고정관념과 연관되어 있다".

HBO는 이번 시리즈의 여성 대사의 분석 결과에 관해 어떤 답변도 내놓지 않았다.

Image copyright HBO/Sky Atlantic 이미지 캡션 '왕좌의 게임' 속 여성 캐릭터들이 가장 많이 쓴 말 중 하나는 등장인물의 이름인 '아리아 스타크'다

그러나 '왕좌의 게임'은 일개 드라마일 뿐이며 대중문화가 가지고 있는 더 큰 문제의 증거라고 이번 대사 분량 연구를 진행한 리사 함버그는 말한다.

"영화에서 여성이 맡는 역할에 대한 경각심이 높아지고 있습니다. 하지만 강한 여성 캐릭터가 등장해서 대사를 하지 않는다면, 변한 건 없습니다".

