코로나19: 마스크 거부하던 텍사스 주지사, 결국 마스크 착용 의무화

"마스크 써야 경제 재개할 수 있다"

텍사스 민주당 의원들은 애벗 주지사의 조치가 "너무 부족하고 너무 늦었다(far too little, far too late)"이라고 평가했다.