클러터코어: '잡동사니 맥시멀리스트', 새로운 인테리어 기준이 되다

25분 전

활기넘치는 미스매치

행복, 활기, 복잡성, 스토리텔링 - 이 요소들은 그동안 디자인 매체의 주류였던 '잘 구성된 미니멀리즘'에서 상당히 변화한 것이다. 정리의 달인 곤도 마리에는 평범한 사람들 및 유명인사들이 그들의 집에서 더이상 "희열"을 일으키지 않는 물건을 버리도록 설득한 가장 열정적인 주창자였다. 곤도가 남긴 정리 트렌드는 미국의 영상 제작팀 "더 미니멀리스트"의 동명의 작품을 포함해 여러 블로그와 텔레비전 시리즈에서 이어지고 있다. 더 미니멀리스트의 책 '사람은 사랑하고 물건은 사용하라, 그 반대는 작동하지 않기 때문이다(Love People, Use Things: Because the Opposite Never Works)'는 올해 7월 출시될 예정이다.