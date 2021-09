패션: 자유롭게, 섹시하게... 새롭게 탄생한 인도 의상 '사리'

공예와 직물에 관한 서적 시리즈 '고대 섬유 시리즈(Ancient Textile Series)에 '20세기 인도의 사리와 국가적 서사(Sari and the Narrative of Nation in 20th-Century India)'를 실은 작가 아티 카울라는 사리가 인도 민족주의 운동 당시 남아시아 문화와 여성미를 상징하는 인디언니스, 즉 '인도다운 것'으로 등장했다고 밝혔다.