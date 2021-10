'오징어 게임 영어 자막 엉터리' 지적 나와

9분 전

'등장인물의 의도 상실'

예를 들어 한미녀(김주령 분)가 사람들에게 함께 게임하자고 설득하는 장면에서, 클로즈드 캡션(표시 여부를 설정할 수 있는 자막)은"난 천재는 아니지만 게임은 잘 할 수 있다(I'm not a genius but i still got it work(ed) out)"라고 쓰여 있었다.

하지만 메이어는 한미녀의 한국어 대사의 의미는 "공부를 안 해서 그렇지 머리는 장난 아니라니까"(I am very smart, I just never got a chance to study)"이라고 설명했다.