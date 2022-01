전 세계 쓰레기의 3분의 1을 만드는 산업

29분 전

이 기사 취재 과정에서 나온 CO2 배출량은 0kg입니다. 이 기사를 디지털로 보는데 배출되는 CO2는 페이지뷰당 1.2g~3.6g으로 추정됩니다. 이 수치를 계산한 방법은 "Why and how does Future Planet count carbon?" 기사를 참조하세요.