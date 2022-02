코로나 검사를 받는 것만으로도 몸이 아플 수 있는 이유

한 시간 전

건강염려증

노세보 효과

불안에 대한 다른 시각 갖기

데이비드 롭슨은 과학저술가이자 '기대 효과: 당신의 사고방식이 당신의 삶을 어떻게 변화시킬 수 있는가(The Expectation Effect: How Your Mindset Can Transform Your Life)'의 저자다. 트위터 아이디 @d_a_robson으로 활동한다.